پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر سید جلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی برای مهرماه سال تحصیلی جدید دانشجو می پذیرد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده این دانشجویان در هشت رشته پذیرفته خواهند شد.

وی اضافه کرد: شعبه بین الملل دانشگاه در دو رشته دکتری حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی و 6 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

میرمحمدی با اشاره به موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت با تاسیس دانشکده داروسازی در این دانشگاه گفت: در این دانشکده نیز در مهرماه سال جاری دانشجو پذیرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: دوره های دستیاری جدید نیز در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد راه اندازی شده است که از آن جمله می توان به دوره های دستیاری تخصصی "پریودنتولوژی"، "دندانپزشکی کودکان" و "رادیولوژی دهان و فک و صورت" اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد با اشاره به سایر رشته های جدید این دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ایمنولوژی و پذیرش دانشجوی کاردانی به صورت بومی در دانشکده پیراپزشکی ابرکوه از دیگر رشته های جدید است.