نقش کلیدی روحانیون در ترویج روحیه استکبارستیزی در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمو مهدی، در جمع فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج طلاب و روحانیون استان، با اشاره به اهمیت بسیج و نقش آن در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، گفت: بسیج باید همیشه در خط مقدم خدمت به مردم و کشور باشد و باید در شرایط کنونی به خوبی از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی از تاریخ و سیر مبارزاتی ائمه معصومین، افزود: خواندن کتاب‌هایی در مورد تاریخ اهل بیت و مبارزات آنها می‌تواند به ما در درک بهتر از شرایط کنونی و مقابله با هرگونه چالشی کمک کند، باید به زندگی مبارزاتی امامان توجه کرد و از آن درس گرفت.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی به ضرورت یادآوری و انتقال تجربیات به جوانان اشاره کرد و افزود: شهدای ما باید الگوی جوانان باشند و فرماندهان بسیج، وظیفه خطیری دارند که ارزش‌های انقلاب را به نسل جدید منتقل کنند و آنها را با فرهنگ ایثار و فداکاری آشنا نمایند.

فرمانده سپاه استان مرکزی با بیان اینکه دشمنان انقلاب همواره در تلاش برای ایجاد تفرقه و ناامیدی در بین مردم هستند، تصریح کرد: باید با دقت و جدیت بیشتری به دشمنان شناخت پیدا کرد، این وظیفه ماست که با آگاهی و هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

سردار عمومهدی در ادامه به اهمیت حفظ روحیه انقلابی در مراسمات مذهبی اشاره کرد و گفت: مراسم روضه و عزاداری باید به محلی برای تبیین ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود، باید از این فرصت‌ها برای تقویت روحیه مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار استفاده کرد.