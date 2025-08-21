۹ کشته در آتش تصادف جاده گچین بندرعباس بر اثر قاچاق سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه پنجشنبه در محور گچین از توابع شهرستان بندرعباس، تصادف یک خودروی سوختبر با یک دستگاه پژو پارس منجر به مرگ دلخراش ۹ نفر شد.
بر اساس اطلاعات اولیه، خودروی سوختبر که ۲ سرنشین داشت در برخورد شدید با خودروی سواری حامل ۷ نفر از اعضای یک خانواده، شعلهور شد و در آتشسوزی ناشی از این سانحه، هر دو خودرو به طور کامل طعمه حریق شدند و تمامی سرنشینان جان باختند.
منابع محلی اعلام کردند پس از وقوع این حادثه، نیروهای اورژانس جادهای از سه پایگاه به سرعت به محل اعزام شدند اما به دلیل شدت آتشسوزی، امکان عملیات نجات وجود نداشت و تمامی سرنشینان در آتش جان باختند.
جادههای هرمزگان در سالهای اخیر بارها شاهد وقوع حوادث مرگبار ناشی از تردد خودروهای سوختبر غیرمجاز بوده است؛ خودروهایی که علاوه بر تهدید جدی جان رانندگان و مسافران، خسارتهای جبرانناپذیری به خانوادهها و جامعه وارد کردهاند.
کارشناسان و فعالان اجتماعی استان تأکید دارند که برخورد قاطع با پدیده قاچاق سوخت و جلوگیری از تردد خودروهای سوختکش در جادهها، ضرورتی فوری است تا بیش از این شاهد تکرار چنین فجایعی در محورهای پرتردد هرمزگان نباشیم.
نظر شما