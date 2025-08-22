تجهیزات خانگی و صنعتی پرمصرف، شبکه برق کشور را فرسوده کرده است

غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه‌های ناترازی انرژی در کشور گفت: واقعیتی که امروز نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، کمبود و ناترازی برق است. متأسفانه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی در حوزه نیروگاه‌ها صورت نگرفته و بخشی از تأسیسات موجود نیز به دلیل فرسودگی راندمان بسیار پایینی دارند؛ موضوعی که به طور مستقیم بر افزایش شکاف میان تولید و مصرف اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه شبکه انتقال برق کشور دچار فرسودگی جدی است، ادامه داد: هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال یکی دیگر از مشکلات اصلی ماست. سال‌ها به این بخش توجه لازم نشده و امروز بخش مهمی از انرژی تولیدی، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از بین می‌رود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: کشور ما در منطقه‌ای گرم و خشک قرار گرفته و تغییر اقلیم به شکل ملموس قابل مشاهده است. بنابراین برنامه‌ریزان حوزه انرژی باید این واقعیت را در محاسبات خود لحاظ کنند؛ چرا که مدیریت منابع انرژی بدون توجه به شرایط اقلیمی، کارآمد نخواهد بود.

دهقان ناصرآبادی با اشاره به نقش مصرف‌کنندگان خانگی در تشدید ناترازی، گفت: بسیاری از لوازم خانگی از استانداردهای لازم برای مصرف بهینه انرژی برخوردار نیستند. همین مسئله موجب افزایش مصرف برق خانوارها شده و فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. حرکت به سمت تولید تجهیزات کم‌مصرف و استانداردسازی وسایل برقی خانگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی به وضعیت صنایع اشاره و اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از صنایع کشور همچنان با تجهیزات قدیمی و پرمصرف فعالیت می‌کنند. این رویه نه‌تنها بهره‌وری آنها را پایین آورده بلکه فشار زیادی به بخش انرژی وارد می‌کند. شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعتی باید به سمت تولید کالاهای کم‌مصرف بروند.

دهقان ناصرآبادی با اشاره گفت: طبق گفته مدیرعامل توانیر صنایع حدود ۶۰ همت به صنعت برق بدهکارند. علاوه بر این، طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع بزرگ و پرمصرف ملزم هستند تا برای تأمین برق مورد نیاز خود، نیروگاه‌های اختصاصی به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند که تاکنون این تکلیف اجرایی نشده است. اگر این اتفاق رخ داده بود، امروز بار شبکه بسیار سبک‌تر بود و امکان تأمین پایدار برق خانگی نیز بیشتر فراهم می‌شد.