https://mehrnews.com/x38Qs3 ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶ کد خبر 6567765 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶ عزاداری مردم محلات در سالروز رحلت رسول اکرم( ص) و امام حسن مجتبی(ع) محلات- در این ویدئو عزاداری مردم محلات در سالروز رحلت رسول اکرم( ص) و امام حسن مجتبی(ع) را ملاحظه می کنید. دریافت 18 MB کد خبر 6567765 کپی شد مطالب مرتبط مردم اراک در سوگ رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی( ع) ۲۸ صفر؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد و بازخوانی پیام وحدت سرزمین آفتاب در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن(ع) به سوگ نشست برچسبها محلات عزاداری 28 صفر دسته عزاداری
نظر شما