مردم اراک در سوگ رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی( ع)

اراک- در این ویدئو عزاداری مردم اراک در ۲۸ صفر سالروز رحلت رسول اکرم( ص)‌ و امام حسن مجتبی(ع) را ملاحظه می کنید.

