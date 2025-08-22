https://mehrnews.com/x38Qrt ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰ کد خبر 6567737 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰ مردم اراک در سوگ رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی( ع) اراک- در این ویدئو عزاداری مردم اراک در ۲۸ صفر سالروز رحلت رسول اکرم( ص) و امام حسن مجتبی(ع) را ملاحظه می کنید. دریافت 29 MB کد خبر 6567737 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن(ع) به سوگ نشست ۲۸ صفر؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد و بازخوانی پیام وحدت عزاداران ساوجی در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام به سوگ نشستند برچسبها اراک عزاداری 28 صفر دسته عزاداری
نظر شما