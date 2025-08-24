https://mehrnews.com/x38R2V ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳ کد خبر 6569180 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳ مراسم تعزیه به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) در فراهان فراهان- در این ویدئو مراسم تعزیه خوانی مردم فراهان به مناسبت سالروز شهادت ثامن الحجج(ع) را ملاحظه می کنید. دریافت 25 MB کد خبر 6569180 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب در سالروز شهادت هشتمین اختر امامت و ولایت سوگوار است سرزمین آفتاب در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن(ع) به سوگ نشست تکیه عاشورایی نماد فرهنگی شهرستان فراهان برچسبها شهرستان فراهان تعزیه خوانی شهادت حضرت امام رضا(ع)
نظر شما