  1. استانها
  2. مرکزی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

مراسم تعزیه به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) در فراهان

مراسم تعزیه به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) در فراهان

فراهان- در این ویدئو مراسم تعزیه خوانی مردم فراهان به مناسبت سالروز شهادت ثامن الحجج(ع) را ملاحظه می کنید.

دریافت 25 MB
کد خبر 6569180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها