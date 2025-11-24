رونمایی اثر استاد محمود فرشچیان در موزه ملی هنر اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرارسیدن روز اصفهان، آئین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و چهره ماندگار هنر ایران در موزه ملی هنر اصفهان به همت و برنامه‌ریزی موزه ملی هنر اصفهان، با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنرهای سنتی برگزار شد.

در این مراسم ضمن پاسداشت جایگاه والای استاد فرشچیان، از یکی از آثار ارزشمند او با نام پیرمرد کاهن که تاکنون در خزانه مؤسسه فرهنگی موزه‌ها نگهداری می‌شد و برای نخستین بار پرده‌برداری شد؛ اثری که با جلوه‌های نمادین و روح‌انگیز خاص خود، بار دیگر تجلی هنر معنوی ایرانی را به نمایش گذاشت.

در ادامه، تالار استاد محمود فرشچیان رسماً افتتاح شد و حاضران از این تالار و سایر بخش‌های موزه ملی هنر اصفهان بازدید کردند.

این آئین با هدف پاسداشت هنر اصیل ایرانی و تجلیل از عمر پربار و پرثمر استاد محمود فرشچیان شکل گرفت و بار دیگر بر جایگاه موزه ملی هنر اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های زنده هنر و فرهنگ ایرانی تأکید کرد.