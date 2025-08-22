استان بوشهر در عزای پیامبر اسلام(ص) و سبط اکبرش به سوگ نشست

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز رحلت جانگداز پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر آن حضرت، امام حسن مجتبی (ع) و در آستانه سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا (ع)، مردم ولایتمدار و مؤمن استان بوشهر هم نوا با همه عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (ع) با برپایی آئین‌های ویژه عزاداری به سوگ نشستند و اشک ماتم ریختند.

به این مناسبت، عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (ع) از شب گذشته و امروز با برپایی آئین‌های ویژه در حسینیه‌ها و مساجد و اماکن مقدس در شهرها و روستاهای استان به عزاداری پرداختند.

آئین ویژه سالروز ارتحال جانگداز پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام صبح جمعه در دفتر جمعه گناوه با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

پیامبر اسلام (ص) چراغ هدایت بود

حجت الاسلام محمد محمودی از روحانیون و اساتید حوزه، طی سخنانی به ویژگی‌ها و جایگاه باعظمت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) پرداخت.

حجت الاسلام محمودی با تسلیت این ایام به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و عموم مسلمانان جهان، اظهار کرد: همه انبیای الهی در مسیر یک هدف مشترک یعنی هدایت بشر گام برداشتند و رسالت آن‌ها در پیامبر اعظم (ص) به کمال رسید.

وی با اشاره به آیه ۴۵ سوره احزاب، پیامبر اسلام (ص) را چراغ هدایت و سراج منیر خواند و افزود: همه انبیا از حضرت آدم (ع) تا حضرت عیسی (ع) از سوی خداوند مأمور به یاری پیامبر خاتم (ص) بودند و خداوند متعال ایشان را به عنوان شاهد، بشیر، نذیر و دعوت‌کننده به سوی خویش معرفی کرده است.

وی بیان کرد: حضرت ابراهیم (ع) به واسطه صبر در امتحانات الهی و توکل بر خدا در همه امور و محبت به پیامبر خاتم (ص) و صلوات بر حضرت به مقام خلیل‌اللهی رسید.

حجت الاسلام محمودی افزود: پیامبر اسلام (ص) در دوران رسالت خود سختی‌ها و مصائب فراوانی را تحمل کردند و در برابر دشمنان حتی نفرین نکردند بلکه با دعای خیر، خواستار هدایت آنان شدند.

قرائت آیات نورانی قرآن کریم، زیارت پیامبر اکرم (ص) ازبعید، ذکر مصیبت، روضه خوانی و سینه زنی از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

به همین مناسبت آئین‌های سوگواری و عزاداری، در اماکن مقدس، حسینیه‌ها، تکایا و مساجد سراسر استان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

سخنرانی علما، روحانیون و وعاظ در حسینیه‌ها، مساجد و تکایا و اماکن مقدس، برپایی موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی، پخت غذاهای نذری و پخش بین عزاداران، اجرای تعزیه و آئین‌های ویژه سنتی و برنامه‌های متنوع مناسبتی از دیگر برنامه‌ها در حال اجرا در دهه آخر ماه صفر است.