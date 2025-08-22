  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

ضرورت حمایت از دانش‌آموزان محروم و پرهیز از کشت‌های غیرقانونی

ضرورت حمایت از دانش‌آموزان محروم و پرهیز از کشت‌های غیرقانونی

کرمانشاه- امام جمعه روانسر در خطبه های نماز جمعه بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید تأکید کرد و نسبت به کشت‌های غیرقانونی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملامحمد محمودی، امام جمعه شهرستان روانسر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، صلوات بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم را از مهم‌ترین عبادات و زمینه‌ساز جلب رحمت الهی دانستند و با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی، این سنت حسنه را تبیین کردند.

امام جمعه روانسر با اشاره به آیه ۵۶ سوره مبارکه احزاب که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا»، تأکید کردند: این آیه شریفه جایگاه رفیع پیامبر اکرم (ص) را نزد خداوند متعال آشکار می‌سازد و بر لزوم صلوات و تسلیم بودن در برابر ایشان تأکید دارد.

وی همچنین به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که فرمودند: «هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد، خداوند ده بار بر او صلوات می‌فرستد.» ماموستا محمودی این روایت را نشانه‌ای روشن از فضیلت صلوات و آثار معنوی آن دانست و گفت: صلوات، علاوه بر اظهار ارادت و محبت به رسول خدا (ص)، سبب افزایش ایمان، تقوا و جلب برکات الهی خواهد شد.

خطیب جمعه روانسر خطاب به نمازگزاران افزود: شایسته است مسلمانان در همه حال به ویژه در نمازها و دعاهای خود، بر ذکر صلوات مداومت داشته باشند تا از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.

ماموستا محمودی در ادامه سخنان خود به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به دانش‌آموزان محروم شهرستان شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و اتحاد مؤسسات خیریه، از راه‌اندازی پویش مردمی برای کمک‌های مالی و معنوی به دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و از نمازگزاران خواست با مشارکت خود، زمینه ارتقای سطح علمی و رفاه این قشر را فراهم کنند.

امام جمعه روانسر همچنین با هشدار نسبت به کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه غیر صنعتی گفت: چنین اقداماتی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و کشاورزان را گرفتار پیامدهای قانونی و اجتماعی خواهد کرد. وی خواستار پرهیز کشاورزان از این نوع کشت‌ها شد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع مدیریت مصرف آب شرب خانگی پرداخت و با بیان اینکه منابع آبی محدود و ارزشمند هستند، از مردم خواست تا با رعایت الگوی مصرف بهینه و پرهیز از اسراف، در حفظ این نعمت الهی کوشا باشند.

امام جمعه روانسر تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، نه تنها ضامن پایداری منابع طبیعی است بلکه آینده فرزندان این دیار را نیز تضمین می‌کند.

کد خبر 6567849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها