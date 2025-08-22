به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملامحمد محمودی، امام جمعه شهرستان روانسر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، صلوات بر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم را از مهم‌ترین عبادات و زمینه‌ساز جلب رحمت الهی دانستند و با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی، این سنت حسنه را تبیین کردند.

امام جمعه روانسر با اشاره به آیه ۵۶ سوره مبارکه احزاب که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا»، تأکید کردند: این آیه شریفه جایگاه رفیع پیامبر اکرم (ص) را نزد خداوند متعال آشکار می‌سازد و بر لزوم صلوات و تسلیم بودن در برابر ایشان تأکید دارد.

وی همچنین به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که فرمودند: «هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد، خداوند ده بار بر او صلوات می‌فرستد.» ماموستا محمودی این روایت را نشانه‌ای روشن از فضیلت صلوات و آثار معنوی آن دانست و گفت: صلوات، علاوه بر اظهار ارادت و محبت به رسول خدا (ص)، سبب افزایش ایمان، تقوا و جلب برکات الهی خواهد شد.

خطیب جمعه روانسر خطاب به نمازگزاران افزود: شایسته است مسلمانان در همه حال به ویژه در نمازها و دعاهای خود، بر ذکر صلوات مداومت داشته باشند تا از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.

ماموستا محمودی در ادامه سخنان خود به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به دانش‌آموزان محروم شهرستان شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و اتحاد مؤسسات خیریه، از راه‌اندازی پویش مردمی برای کمک‌های مالی و معنوی به دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و از نمازگزاران خواست با مشارکت خود، زمینه ارتقای سطح علمی و رفاه این قشر را فراهم کنند.

امام جمعه روانسر همچنین با هشدار نسبت به کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه غیر صنعتی گفت: چنین اقداماتی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و کشاورزان را گرفتار پیامدهای قانونی و اجتماعی خواهد کرد. وی خواستار پرهیز کشاورزان از این نوع کشت‌ها شد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع مدیریت مصرف آب شرب خانگی پرداخت و با بیان اینکه منابع آبی محدود و ارزشمند هستند، از مردم خواست تا با رعایت الگوی مصرف بهینه و پرهیز از اسراف، در حفظ این نعمت الهی کوشا باشند.

امام جمعه روانسر تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، نه تنها ضامن پایداری منابع طبیعی است بلکه آینده فرزندان این دیار را نیز تضمین می‌کند.