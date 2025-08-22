مردم گلستان در میزبانی از زائران امام رضا (ع) پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مردم استان گلستان و تمام عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) دعوت می‌شود تا در میزبانی از زائران حرم امام رضا (ع) در مسیر «طریق الرضا» نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه مردم استان گلستان از دیرباز پیوند عمیقی با امام رضا (ع) داشته‌اند، اظهار کرد: گلستانی‌ها همیشه در مسیر خدمت به زائران امام رضا (ع) پیشگام بوده‌اند. از پیش از انقلاب اسلامی تا امروز، در زمانی که به زائران امام رضا (ع) اهانت شد، مردم این استان به عشق امام رضا به خیابان‌ها آمدند و واقعه ۵ آذر گرگان رقم خورد.

گرزین با اشاره به اینکه گلستان همواره به عنوان یکی از ایستگاه‌های مهم در مسیر زائران امام رضا (ع) شناخته شده است، افزود: امسال شاهد حضور بیش از ۸۰ کاروان سواره و پیاده روی از استان گلستان در مشهد مقدس هستیم و این تعداد همچنان در حال افزایش است. علاوه بر آن، مردم استان که به هر دلیلی به مشهد نرسیده‌اند، برای میزبانی از زائران امام رضا (ع) در مسیر گلستان تا مشهد، آماده‌سازی خدمات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند.

خدمت‌رسانی به زائران در مسیر گلستان تا مشهد

گرزین در ادامه گفت: ما در استان گلستان، به ویژه در مسیر «طریق الرضا»، برای میزبانی از زائران امام رضا (ع) خدمات متنوعی را پیش‌بینی کرده‌ایم. این خدمات شامل پذیرایی از زائران با صبحانه و شام، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، اسکان و دیگر خدمات ضروری است. مردم گلستان از شیعه و سنی در کنار یکدیگر، عزمشان را جزم کرده‌اند تا بهترین میزبانی‌ها را برای زائران امام رضا (ع) فراهم کنند.

دعوت به مشارکت عمومی

وی با اشاره به گستردگی این فعالیت‌ها در سطح استان و لزوم مشارکت بیشتر، از مردم استان گلستان خواست که هر نوع خدمتی که می‌توانند انجام دهند، حتی اگر کوچک باشد.

وی گفت: مردم گلستان با اراده و عشق خود به امام رضا (ع)، در هر نقطه‌ای از استان، در روستاها و شهرها، می‌توانند به زائران خدمات مختلفی ارائه دهند. چه در پذیرایی، چه در کمک‌های فرهنگی، اجتماعی و یا اسکان، همه می‌توانند در این امر خداپسندانه شریک شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از مردم خواست تا برای ثبت‌نام و ارائه خدمات، عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند تا خادمان امام رضا (ع) در استان گلستان با آنان ارتباط بگیرند و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

گرزین تاکید کرد: امیدواریم مردم استان گلستان با این حرکت فرهنگی و مذهبی، دل‌های عاشق امام رضا (ع) را به استان خود جلب کرده و عنایت امام رضا (ع) را بیش از پیش نصیب استان خود کنند.