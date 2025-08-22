آلمان و اتریش نمایندگان خود را برای اسکار ۲۰۲۶ انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اتریش با فیلم «طاووس» با زمینه طنز اجتماعی و به کارگردانی برنهارد ونگر، راهی رقابت بهترین فیلم بلند بین‌المللی نود و هشتمین دوره جوایز اسکار شد.

«طاووس» که سال پیش اولین نمایش جهانی خود را در هفته منتقدان ونیز تجربه کرد، امتیاز پخش در بیش از ۴۰ کشور را به دست آورده و به زودی قرار است در سینماهای آمریکا نیز اکران شود.

بازیگر این فیلم آلبرشت شوخ است که برای بازی در فیلم «در جبهه غرب خبری نیست» نامزدی جایزه بفتا را به دست آورده بود.

این فیلم درباره ماتیاس فردی فرهیخته و با اعتماد به نفس است که با هزینه‌ای معقول در دسترس است تا در هر نقش اجتماعی که بخواهید، به کمک بیاید؛ از یک فرزند بی‌نقص تا یک دوست‌روشنفکر یا حتی در قالب یک پدر خلبان هم می‌تواند برای تحت تأثیر قرار دادن همکلاسی‌ها به مدرسه بیاید. اما ماتیاس که از نظر حرفه‌ای در اوج بازی خود است، در زندگی شخصی‌اش از واقعیت هویت خود دور می‌شود و با فرو رفتن در زندگی خیالی‌اش، دچار فروپاشی می‌شود.

گای لاج منتقد ورایتی از این فیلم به عنوان یک فیلم شسته‌رفته و سرزنده یاد کرده و طنز درخشان و به راحتی قابل ترجمه آن را عامل فروش موفق آن به کشورهای مختلف دانسته است. از بازی درخشان شوخ هم به عنوان «اجرای کمیک فوق‌العاده‌ای از نبوغ فیزیکی عالی و ناامیدی عاطفی فروخورده» یاد شده است.

دیگر بازیگران فیلم شامل جولیا فرانتس ریشتر، آنتون نوری، ترزا فراستاد اگسبو، سالکا وبر، ماریا هافستاتر، برانکو ساماروفسکی، تیلو نست، کریستوفر شارف و مارلین هاوزر هستند.

آلمان هم فیلم «صدای سقوط» ساخته ماشا شیلینسکی را به عنوان نماینده خود وارد رقابت اسکار کرد.

این فیلم که برنده جایزه هیئت داوران کن امسال شده، درامی است که بر زندگی در طول یک قرن در یک مزرعه دورافتاده آلمانی تمرکز دارد و ۴ زن را به تصویر می‌کشد که با گذشت زمان از هم جدا و با تروما به هم پیوسته‌اند. این فیلم یکی از ۴ فیلم بلند فهرست نهایی کمیته مستقل انتخاب اسکار آلمان بود.

لوئیز هایر، لنا اورزندوفسکی، سوزان ووئست و لیا دریندا بازیگران این فیلم هستند و شیلینسکی فیلمنامه را با همراهی لوئیز پیتر نوشته است.

آلمان که آخرین بار سال ۲۰۲۲ با فیلم «در جبهه غرب خبری نیست» ساخته ادوارد برگر برنده اسکار شد، تاکنون ۳ بار این جایزه را دریافت و ۲۲ بار نامزدی اسکار را کسب کرده است.

تاکنون فلسطین، تایلند، بلغارستان، ایرلند، سوئیس، جمهوری چک و ترکیه نمایندگان خود را به اسکار معرفی کرده‌ند.

فهرست کوتاه فیلم‌های بین‌المللی اسکار ۱۶ دسامبر اعلام و ۵ نامزد نهایی ۲۲ ژانویه معرفی خواهند شد.