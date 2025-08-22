  1. دین و اندیشه
فراخوان دریافت مقاله در فصلنامه مطالعات اسلامی در علوم انسانی

دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم انسانی برای جذاب مقالات پژوهشی فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو فصلنامه علمی «مطالعات اسلامی در علوم انسانی» فراخوان جذب مقالات پژوهشی اعلام کرد.

این دو فصلنامه وابسته به «پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد» با رویکرد اصلی نشر و ترویج گفتمان تحول بنیادین در علوم انسانی، ارتقا و تعالی علوم انسانی متناسب با گام دوم انقلاب، اولویت‌های تحقیقاتی و مطالعات بین رشته‌ای الگوی حکمروایی دینی و توحیدی، آفرینش علمی و پیشرفت همه جانبه مبتنی بر علوم انسانی است.

تمامی استادان، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند جهت ارسال مقالات به این نشریه می‌توانند به وب گاه پژوهشکده به نشانی http://iish.um.ac.ir و یا نشانی تلگرامی https://t.me/FUM_IISH و یا آدرس‌های ایتا و آپارات پژوهشکده:

https://t.me/FUM_IISH https://eitaa.com/Fum_iish و https://www.aparat.com/fum_iish1 تماس حاصل نمایند.

سیده فاطمه سادات کیایی

