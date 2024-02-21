زمینه ارتباط مستقیم مردم و مسؤولان در استان بوشهر فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان خدمت دولت مردمی استان بوشهر شامل استاندار، معاونین و شماری از مدیران دستگاه‌های اجرایی، برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در شهرستان‌های گناوه و دیلم حضور یافتند.

وی افزود: نخستین برنامه کاروان خدمت دولت در گناوه و دیلم، حضور در گلزار شهدا و عهد و پیمان مدیران با اسوه‌های ایثار و شهادت بود.

جعفری اضافه کرد: برپایی میز خدمت در مصلای جمعه نیز از عمده برنامه‌های این دو شهرستان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: امیدواریم که حضور مدیران در این شهرستان‌ها، رضایتمندی مردم را درپی داشته باشد.

جعفری افزود: در مجموع ۶۵۰ نفر از مردم شهرستان‌های گناوه و دیلم، امروز به طور مستقیم و بی واسطه با استاندار و معاونین و مدیران اجرایی استان دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر یادآور شد: در سفر هفته گذشته این کاروان در شهرستان دشتستان نیز، ۹۰۰ نفر با استاندار و معاونین و مدیران اجرایی استان دیدار کردند.