زمینه ارتباط مستقیم مردم و مسؤولان در استان بوشهر فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان خدمت دولت مردمی استان بوشهر شامل استاندار، معاونین و شماری از مدیران دستگاههای اجرایی، برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در شهرستانهای گناوه و دیلم حضور یافتند.
وی افزود: نخستین برنامه کاروان خدمت دولت در گناوه و دیلم، حضور در گلزار شهدا و عهد و پیمان مدیران با اسوههای ایثار و شهادت بود.
جعفری اضافه کرد: برپایی میز خدمت در مصلای جمعه نیز از عمده برنامههای این دو شهرستان به شمار میرود.
وی بیان کرد: امیدواریم که حضور مدیران در این شهرستانها، رضایتمندی مردم را درپی داشته باشد.
جعفری افزود: در مجموع ۶۵۰ نفر از مردم شهرستانهای گناوه و دیلم، امروز به طور مستقیم و بی واسطه با استاندار و معاونین و مدیران اجرایی استان دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر یادآور شد: در سفر هفته گذشته این کاروان در شهرستان دشتستان نیز، ۹۰۰ نفر با استاندار و معاونین و مدیران اجرایی استان دیدار کردند.
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