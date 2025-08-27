فرماندار گناوه: حضور مستمر در بین مردم در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر چهارشنبه در دیدار با مردم روستای محمد صالحی به مناسبت هفته دولت افزود: هرچه حضور ما مسئولان در میان مردم بیشتر باشد، موجب رضایتمندی بیشتر و ایجاد امید در بین آنها خواهد شد.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: در نشست‌های شورای اداری بارها به مدیران تاکید کردم که پاسخگوی مردم باشید و با عزت و احترام برخورد کنید.

وی گفت: حضور بی‌واسطه و نزدیک رئیس جمهوری و وزیران در میان مردم از آغاز به کار دولت، از یک سو نشان دهنده اهتمام ویژه دولت چهاردهم به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر مردمی بودن مسئولان بوده و از سوی دیگر گامی بلند در خدمات رسانی صادقانه به جامعه است.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته دولت، گفت: در هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان اجرا می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به روستاها هستند.

وی بیان داشت: مسائل و مشکلات در این جلسه که به حق توسط مردم روستا بیان شد، ادارات مرتبط آنها را رصد، پیگیری و ملزم به پاسخگو بودن هستند.

اسفندیاری گفت: مدیران ادارات با اولویت، مطالبات مطرح شده را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن اینکه نظارت و پیگیری به عمل خواهد آمد، نتایج آن در دیدار مردمی بعدی بررسی و گزارش خواهد شد.

فرماندار گناوه افزود: مردم روستای محمد صالحی نجیب، فرهیخته، مطالبه گر و اهل ادب و قانونمند هستند و تلاش خواهیم کرد که در رفع مسائل و مشکلات آنها ویژه نگاه شود.

فرماندار شهرستان گناوه به همراه تعدادی از اعضای شورای اداری با حضور در روستای محمدصالحی از نزدیک با مردم این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد و در این دیدار مردمی، اهالی روستا مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود مطرح کردند.