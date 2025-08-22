صدور کد صادراتی برای ۸۱ مرکز دام، طیور و آبزیان در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت ویژه دامپزشکی بر محصولات صادراتی و نحوه فعالیت مراکز مربوطه گفت: طی یک سال اخیر طی بازرسیها و ممیزیهای مستمر کارشناسان تعداد ۸۱ مرکز صنایع وابسته به دام، طیور و آبزیان اعم از شرکتهای عمل آوری آبزیان، کشتارگاه طیور، کارخانه تولید خوراک آبزیان موفق به دریافت کد صادراتی شدند.
وی در خصوص نظارتهای بهداشتی بر اماکن تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در یکسال اخیر عنوان کرد: در سراسر استان با نظارتهای بهداشتی مستمر اکیپها ۴۶ هزار و ۸۶۳ بازدید از مراکز عرضه فراوره های خام دامی (پروتئینی) و ۳ هزار و ۱۵۱ مورد بازدید از صنایع وابسته دام انجام شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نظارتهای مستمر در کشتارگاههای دام و طیور استان گفت: در طی یکسال اخیر بر کشتار ۱۹ هزار ۴۵۶ رأس دام و ۱۵ میلیون و ۳۹۸ هزار ۸۸ قطعه طیور نظارت بهداشتی انجام نظارت بهداشتی و شرعی صورت گرفت.
وی ادامه داد: مجموعه دامپزشکی تمام تلاش خود را در تضمین امنیت غذایی و نظارت بر چرخه تولید و توزیع فرآوردهها و تأمین سلامت سفره غذایی مردم را به کار میگیرد.
نظر شما