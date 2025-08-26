۴۶۰ پروانه فعالیت دامپزشکی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: فعالان حوزه دام، طیور و آبزیان موظفند برای دریافت یا تمدید مجوزهای خود از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کنند و دامپزشکی استان نیز در این زمینه گامهای مؤثری برداشته است.
وی افزود: بر اساس ارزیابی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، دامپزشکی استان بوشهر هیچگونه تأخیری در صدور یا تمدید مجوزها نداشته و در صورت تکمیل بودن مدارک، صدور پروانه حتی در کمتر از ۱۰ روز و در بسیاری موارد در همان روز انجام شده است.
رهنما با اشاره به آمار عملکرد استان در این بخش اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، در مجموع ۴۶۵ پروانه فعالیت از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
حمایت از سرمایهگذاران حوزه دام، طیور و آبزیان
وی افزود: این مجوزها شامل ۲۱۷ مجوز پروانه خودرو حمل، ۵۴ قرارداد ماده ۱۹، ۲۰ پروانه مسئول بهداشتی سردخانههای زیر ۵۰ تن و مراکز تکثیر و پرورش میگو، ۳۹ پروانه بهداشتی بهرهبرداری برای شرکتها، کشتارگاهها و کارخانجات خوراک، ۱۶ پروانه تأسیس بهداشتی، ۷۹ پروانه تولید و ۶ پروانه ساخت بوده است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تاکید کرد: صدور این تعداد مجوز طی مدت کوتاه گذشته، نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی و همراهی دامپزشکی در تسهیل فرآیندهای اداری است.
وی ادامه داد: رویکرد مدیریت جدید نیز تمرکز بر شفافیت، سرعت در پاسخگویی و حمایت از سرمایهگذاران حوزه دام، طیور و آبزیان خواهد بود تا با هماهنگی سیاستهای دولت چهاردهم، فضای بهتری برای تولید و صادرات در استان بوشهر ایجاد شود.
