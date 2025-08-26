  1. استانها
۴۶۰ پروانه فعالیت دامپزشکی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: بیش از ۴۶۰ پروانه فعالیت دامپزشکی از طریق درگاه ملی مجوزها در استان بوشهر صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: فعالان حوزه دام، طیور و آبزیان موظفند برای دریافت یا تمدید مجوزهای خود از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کنند و دامپزشکی استان نیز در این زمینه گام‌های مؤثری برداشته است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، دامپزشکی استان بوشهر هیچ‌گونه تأخیری در صدور یا تمدید مجوزها نداشته و در صورت تکمیل بودن مدارک، صدور پروانه حتی در کمتر از ۱۰ روز و در بسیاری موارد در همان روز انجام شده است.

رهنما با اشاره به آمار عملکرد استان در این بخش اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، در مجموع ۴۶۵ پروانه فعالیت از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه دام، طیور و آبزیان

وی افزود: این مجوزها شامل ۲۱۷ مجوز پروانه خودرو حمل، ۵۴ قرارداد ماده ۱۹، ۲۰ پروانه مسئول بهداشتی سردخانه‌های زیر ۵۰ تن و مراکز تکثیر و پرورش میگو، ۳۹ پروانه بهداشتی بهره‌برداری برای شرکت‌ها، کشتارگاه‌ها و کارخانجات خوراک، ۱۶ پروانه تأسیس بهداشتی، ۷۹ پروانه تولید و ۶ پروانه ساخت بوده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تاکید کرد: صدور این تعداد مجوز طی مدت کوتاه گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی و همراهی دامپزشکی در تسهیل فرآیندهای اداری است.

وی ادامه داد: رویکرد مدیریت جدید نیز تمرکز بر شفافیت، سرعت در پاسخگویی و حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه دام، طیور و آبزیان خواهد بود تا با هماهنگی سیاست‌های دولت چهاردهم، فضای بهتری برای تولید و صادرات در استان بوشهر ایجاد شود.

