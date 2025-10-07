  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

مدیرکل دامپزشکی بوشهر: ۲۵ هزار بازدید بهداشتی انجام شد

بوشهر- مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت:در ۶ ماه اخیر بیش از ۲۵ هزار بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه فرآرودهای خام دامی در استان بوشهر بعمل آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح سه‌شنبه به مناسبت هفته دامپزشکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت های بهداشتی بر اماکن تولید و عرضه فرآورده های خام دامی از ابتدای سال تا کنون به صورت مستمر انجام شده است.

وی اضافه کرد: در سراسر استان با نظارت های بهداشتی مستمر اکیپ‌ها ۲۵ هزار و ۴۹۰ بازدید انجام شد که در این بازدیدها ۹ هزار ۱۴۹ موارد غیر بهداشتی ضبط و پیگیری لازم انجام شد.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نظارت های مستمر در کشتارگاه‌های دام و طیور استان گفت : از ابتدای سال تا کنون بر کشتار ۱۱ هزار ۳۴۲ راس دام و ۷ میلیون و ۹۱۳ هزار ۴۱۰ قطعه طیور نظارت بهداشتی انجام شده است.

رهنما ادامه داد: مجموعه دامپزشکی تمام تلاش خود را در تضمین امنیت غذایی و نظارت بر چرخه تولید و توزیع فرآورده ها را به کار می گیرد و تضمین سلامت سفره غذایی جامعه در اولویت فعالیت های همکاران نظارتی دامپزشکی قرار دارد.

