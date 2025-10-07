مدیرکل دامپزشکی بوشهر: ۲۵ هزار بازدید بهداشتی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح سه‌شنبه به مناسبت هفته دامپزشکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت های بهداشتی بر اماکن تولید و عرضه فرآورده های خام دامی از ابتدای سال تا کنون به صورت مستمر انجام شده است.

وی اضافه کرد: در سراسر استان با نظارت های بهداشتی مستمر اکیپ‌ها ۲۵ هزار و ۴۹۰ بازدید انجام شد که در این بازدیدها ۹ هزار ۱۴۹ موارد غیر بهداشتی ضبط و پیگیری لازم انجام شد.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نظارت های مستمر در کشتارگاه‌های دام و طیور استان گفت : از ابتدای سال تا کنون بر کشتار ۱۱ هزار ۳۴۲ راس دام و ۷ میلیون و ۹۱۳ هزار ۴۱۰ قطعه طیور نظارت بهداشتی انجام شده است.

رهنما ادامه داد: مجموعه دامپزشکی تمام تلاش خود را در تضمین امنیت غذایی و نظارت بر چرخه تولید و توزیع فرآورده ها را به کار می گیرد و تضمین سلامت سفره غذایی جامعه در اولویت فعالیت های همکاران نظارتی دامپزشکی قرار دارد.