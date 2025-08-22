تضعیف معرفت در جامعه زمینه انحراف را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین علیی پیش از ظهر جمعه در مراسم عزاداری پیامبر (ص) وامام حسن مجتبی (ع) در مسجد اعظم اردبیل افزود: قرآن کریم ویژگیهای خاصی برای پیامبر گرامی اسلام (ص) بیان کرده که با مطالعه آن برتری وجود مبارک ایشان از دیگر انبیای الهی به وضوح دیده میشود.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) راه رستگاری امت را تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) معرفی کردهاند، اظهار کرد: پس از رحلت پیامبر (ص)، برخی امت تنها به قرآن یا تنها به اهل بیت (ع) تمسک کردند و هر دو دسته در گمراهی افتادند؛ تنها گروهی که به سفارش پیامبر (ص) عمل نمودند و هم از قرآن و هم از اهل بیت (ع) اطاعت کردند، رستگار شدند.
وی تأکید کرد: امت اسلامی اگر پیوسته از این دو امانت پیروی کند، هرگز گمراه نخواهد شد.
حجتالاسلام علیی با اشاره به فتنهانگیزی دشمنان افزود: هرگاه معرفت در جامعه تضعیف شود، زمینه انحراف فراهم میشود و این همان نقطهای است که دشمن به دنبال آن است.
وی با بیان اینکه دشمنان خود جرأت ایجاد فتنه ندارند و با سوءاستفاده از افراد فریبخورده داخلی نقشههایشان را اجرا میکنند، ادامه داد: هوشیاری و بصیرت مردم را عامل خنثیسازی توطئهها معرفی کرد.
وی حضور گسترده مردم در این ایام را نشانه حمایت از انقلاب اسلامی دانست و افزود: ملت ایران همواره با ولایتمداری و تبعیت از مقام معظم رهبری در تقویت اقتدار ملی نقشآفرین بودهاند.
این مراسم با برنامههایی چون قرائت زیارت پیامبر اکرم (ص)، مداحی اهل بیت (ع)، سینهزنی عزاداران و حرکت دستههای عزاداری از مسجد اعظم اردبیل تا امامزاده صالح برگزار شد.
