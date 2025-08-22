  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

جو استان اردبیل تا اواسط هفته آتی نسبتاً پایدار است

اردبیل - مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: جو استان تا اواسط هفته آتی نسبتاً پایدار و آسمان طی این مدت غالباً صاف تا نیمه ابری است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی افزود: امروز جمعه ۳۱ مرداد، سرعت وزش باد در اکثر شهرستان‌های استان گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و با توجه به وزش تندبادهای موقتی، در برخی مناطق استان خیزش گرد و خاک با منشأ محلی و متعاقب آن کاهش کیفیت هوا احتمال می‌رود.

وی با بیان اینکه امروز روز جمعه دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت گفت: از فردا شنبه اول شهریور دمای هوا روندی افزایشی به خود می‌گیرد و روزهای دوم و سوم شهریور روزهای کاملاً تابستانه و گرم را استان شاهد خواهد بود.

وی گفت: از روز سه شنبه چهارم شهریور با نفوذ جریانات شمالی از دمای هوا کاسته شده و بر میزان ابرناکی افزوده شده و در روز چهارشنبه پنجم شهریور در برخی شهرستان‌های مرکزی استان و شهرستان‌های گرمی و انگوت احتمالاً شاهد رگبارهای پراکنده خواهیم بود.

بنا به گزارش هواشناسی لازم به ذکر است که با عنایت به تقویت جریانات مرطوب خزری، طی روز چهارشنبه، در برخی از ساعات گردنه حیران مه آلود همراه با بارش باران و باران ریزه خواهد بود.

