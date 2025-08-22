شرط الگو قرار دادن پیامبر (ص) شناخت ایشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عابدیان در خطبههای نماز جمعه اردبیل افزود: ما باید بدانیم مشی پیامبر (ص) چگونه بود. به نفس خود مراجعه کنیم و ببینیم پیامبر (ص) را چقدر و چگونه میشناسیم، ما مسلمان و امت پیامبر (ص) هستیم امت پیامبر (ص) باید ایشان را کامل بشناسد و این شناخت باید در وجود ما اثر گذاشته و ما را پیامبر گونه کند.
وی گفت: شناخت پیامبر (ص) باعث میشود رفتارهای ما در عرصههای اجتماعی و بین المللی مانند پیامبر باشد.
امام جمعه موقت اردبیل بیان کرد: ما باید توجه کنیم که چقدر با آوردههای پیامبر (ص) آشنا هستیم و به آنها عمل میکنیم اگر اینگونه نباشد باختهایم.
وی ادامه داد: اگر نسبت به جامعه بیتفاوت هستیم قطعاً باید بدانیم که از سیره پیامبر بیبهره ایم. پیامبر (ص) خودشان فرمودند اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید و اگر بیتفاوت باشید و منکر منتشر شود خداوند شرار و بدان را بر شما مسلط میکند. ما باید مانند پیامبر (ص) باشیم که اصلیترین وظیفهشان این بود که در جامعه تحول بیافرینند اگر میدیدند کسی مظلوم واقع شده دفاع میکردند البته با ملاحظه و حفظ مراتب. جامعه اسلامی تحمل ندارد ظلم در جامعه رواج داشته باشد و حاکم فقط نظاره کند.
امام جمعه موقت اردبیل گفت: مسئله مذاکره و تکلیف ما در رابطه با آن خیلی بدیهی و روشن است. موضوعی که به فراموشی سپرده شده و اولین سوال در باب مذاکره است این است که چرا باید آمریکا در امورات ایران دخالت کند؟
آیت الله عابدیان افزود: آمریکا در عمل مدعی شد که من کدخدای جهان هستم و کاری به مجامع بین المللی ندارم ما با پذیرش این ادعا برجام را با آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کردیم اما خود آمریکا همان توافق را پاره کرد بعد از مدتی از ما خواست که دوباره با آمریکا مذاکره کنیم.
وی گفت: برخیها با طرح بعضی مسائل در صدد این هستند که پیروزیهای ما را در جنگ ۱۲ روزه زیر سوال برده و جامعه ما را جامعهای شکست خورده، آسیب دیده و نیازمند به عنایت بیگانگان نشان دهند در حالی که ما در این جنگ پیروز مطلق بودیم.
