لزوم مبارزه جدی با مفسدان اداری و اقتصادی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهلسنت کرمانشاه در خطبههای نماز جمعه این هفته با ادامه مباحث هفته گذشته پیرامون فضیلت صلهرحم، به بیان عواقب و خطرات قطع عمدی صلهرحم از منظر قرآن و روایات پرداخت و اظهار داشت: در آیات متعدد از جمله آیات ۲۲ و ۲۳ سوره محمد و آیهای از سوره رعد، قطع روابط خویشاوندی از گناهان بزرگ و همردیف فساد در زمین دانسته شده است.
وی با اشاره به مضمون آیات «فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ. أُولَئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَی أَبْصَارَهُمْ»، تصریح کرد: مفسران قرآن کریم این آیات را هشداری جدی به مسلمانان دانستهاند که اگر از دستورات پیامبر (ص) و فرمان جهاد سر باز زنند، جامعه دچار فساد، تباهی و قطع صله رحم خواهد شد و به دوران جاهلیت بازمیگردد.
ماموستا مرادی با بیان اینکه در احادیث نیز قطع رحم گناهی سنگین معرفی شده است، افزود: ابوبکر صدیق (رض) از رسولالله (ص) نقل کرده که بزرگترین گناهانی که هم در دنیا عقوبت فوری دارد و هم در آخرت عذاب ابدی، یکی زنا و فحشاء و دیگری قطع صله رحم است.
وی ادامه داد: در سوره رعد نیز آمده است «وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ… وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ… أُولَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ». این آیه نشان میدهد که قاطعان رحم در کنار عهدشکنان و مفسدان قرار میگیرند و مورد لعنت الهی واقع میشوند.
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه با استناد به سخنان اهلبیت (ع) نیز گفت: امام زینالعابدین (ع) به فرزندش امام باقر (ع) وصیت فرمود که از دوستی با قاطع رحم برحذر باشد، چراکه این افراد در قرآن مورد نفرین الهی قرار گرفتهاند.
وی با ذکر روایتی دیگر از سعید بن زید (رض) از رسولالله (ص) یادآور شد: بدترین گناه پس از ربا، اهانت به مسلمان و قطع رحم است. پیامبر (ص) فرمودهاند: «ای مسلمانان! تقوای الهی داشته باشید و صله رحم را به جای آورید که بیشترین و سریعترین ثواب را دارد.»
ماموستا مرادی در عین حال تأکید کرد: فاصله گرفتن از برخی اقوام به دلیل ارتکاب منکرات مانند استعمال مشروبات الکلی، مواد مخدر، فساد اخلاقی یا ترک واجبات مانند نماز و روزه، به معنای قطع کامل رحم نیست؛ بلکه باید آنان را نصیحت کرد و در صورت بیاثر بودن، فاصله گرفت تا متنبه شوند.
وی عوامل ایجاد قطع رحم در خانوادهها را نیز برشمرد و گفت: گلایههای بیمورد میان اقوام، بیحوصلگی در مهمانداری، عدم علاقه فرزندان به رفتوآمد با اقوام همسر، فضولی و دخالت در زندگی یکدیگر، سوءاستفادههای مادی و رفتاری، تضییع حق خویشاوندان در مسائل ارث یا معاملات، همگی میتوانند زمینهساز گسست روابط خویشاوندی شوند و باید با تدبیر از آن جلوگیری کرد.
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه در بخش دیگری از خطبهها با تبریک هفته دولت به مسئولان، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: افتتاح پروژهها و طرحهای مختلف در این هفته نشانهای از تلاش مدیران، فرمانداران، استانداران و کارگران کشور است، اما نباید از یک وظیفه مهمتر غفلت کرد و آن مبارزه جدی با مفسدان اداری و اقتصادی است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی ادارات کشور، باندهای رشوهخواری و فساد اداری شکل گرفته که با روابط ناسالم، وامها و طرحهای کلان را به دست میآورند و به حقوق مردم تعدی میکنند. شناسایی و برخورد با این افراد اقدامی مهمتر از افتتاح پروژههاست، زیرا فساد اداری عامل اصلی کمکاری و مشکلات کشور است.
ماموستا مرادی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و سوءاستفاده برخی افراد سودجو از منابع کشور، بیان کرد: استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، حفر چاههای غیرمجاز، سرقت برق توسط برخی کارخانهها و حمایت برخی افراد خاص از این متخلفان، خسارات زیادی به کشور وارد کرده است و دولت باید با پشتوانه قوه قضائیه با این جرایم مقابله کند.
وی با انتقاد از اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: نتانیاهوی کودککش با وقاحت به ملت ایران طعنه میزند و وعده آب و برق میدهد؛ وظیفه مسئولان ما این است که با کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی و ساماندهی امور کشور، پاسخ عملی به این جسارتها بدهند و رفاه و آسایش مردم را فراهم کنند.
