به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه صله‌رحم در قرآن کریم به معنای حفظ ارتباط و پیوند با خویشاوندان و نزدیکان همراه با احسان و دوستی است، اظهار داشت: این موضوع در آیات متعددی از قرآن مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یک ارزش اخلاقی و اجتماعی مهم مطرح شده است، در حالی که قطع صله‌رحم از سوی قرآن به شدت نکوهش شده است.



وی با اشاره به آیه نخست سوره نساء «واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام إن الله کان علیکم رقیباً» گفت: سوره نساء که سوره خانواده است با سفارش به تقوا آغاز می‌شود، یعنی بنیان خانواده و فامیل باید بر اساس تقوا باشد.



امام جمعه اهل سنت کرمانشاه ادامه داد: در آیه ۲۱ سوره رعد نیز خداوند خردمندان را با واژه اولوالالباب معرفی می‌کند و نخستین ویژگی آنان را انجام صله‌رحم برمی‌شمارد. واژه خردمند ۱۶ بار در قرآن آمده که هر بار همراه با یک کمال و وصف بیان شده است. بنابراین، حفظ پیوند خانوادگی از صفات مهم خردمندان است.



مرادی با تعریف صله‌رحم به «محبت، سلوک، عشق و علاقه به خویشاوندان و نزدیکان» افزود: اهمیت صله‌رحم در تقویت روابط اجتماعی، افزایش عمر و برکت در زندگی، کسب رضایت الهی، کاهش اختلافات و دوری از عذاب الهی است. صله‌رحم فقط به دیدار و ملاقات خلاصه نمی‌شود؛ کمک مالی به افراد نیازمند خانواده و طایفه نیز از مصادیق آن است.



وی با انتقاد از برخی رفتارها در میان خانواده‌ها، عشایر و طوایف گفت: گاه فرد یا افرادی به خاطر بی‌خردی، طمع و منافع مادی، یا ستم در حق خویشان – مانند محروم کردن افراد از ارث – عمداً صله‌رحم را قطع می‌کنند. این کار یکی از منکرات بزرگ خانوادگی است که باید حل شود. قطع صله‌رحم مبغوض‌ترین عمل نزد خداوند است.



ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای کرمانشاه گفت: این هفته از جناب مهندس موسوی، برادر دلسوز، کاری، پرتلاش و مهربان‌مان، تقدیر شد. ما از ایشان جز خوبی، رأفت و محبت چیزی ندیدیم و آرزوی توفیق روزافزون برایشان داریم. همچنین انتصاب جناب دکتر الوندی، برادر عزیزمان از استان همدان، به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای کرمانشاه را تبریک عرض می‌کنیم.



وی با توصیف کرمانشاه به عنوان نگینی زیبا از طبیعت بکر، چهارفصل و دارای تنوع خاص مذاهب، اقوام، فرهنگ‌ها و رسوم زاگرس‌نشینان اظهار داشت: ضروری است صداوسیمای استان با احاطه کامل بر این ظرفیت‌ها، بیش از پیش این تنوع و زیبایی‌ها را در قاب رسانه ملی و حتی در سطح کشور و منطقه منعکس کند.