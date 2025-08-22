بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح راهبردهای اصلی اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم در استان پرداخت و اظهار داشت: راهبرد اصلی دولت در حوزه اطلاع‌رسانی، استوار بر صداقت، شفافیت و تعامل سازنده با مردم است و این موضوع باید به‌طور جدی در همه شهرستان‌ها دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و همچنین شنیدن صدای مردم است، تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت‌ها شامل صداقت در اطلاع‌رسانی، پرهیز از دستاوردسازی، ارائه گزارش‌های واقعی از عملکرد دستگاه‌ها، شنیدن انتقادات و مطالبات مردمی، اجتناب از متهم‌سازی، پرهیز از دامن زدن به دوقطبی‌ها و در نهایت پاسخگویی مسئولانه به افکار عمومی است.

سلیمانی با بیان اینکه روایت واقعیت‌ها همراه با پذیرش کاستی‌ها یکی از محورهای مهم دولت در حوزه رسانه است، افزود: انعکاس صادقانه فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تقویت همدلی و وفاق ملی و تبیین رویکرد دولت در زمینه گفت‌وگو، انسجام اجتماعی و شنیدن صدای همه اقشار جامعه، اساس برنامه‌های اطلاع‌رسانی در هفته دولت خواهد بود.

معاون استاندار کرمانشاه در ادامه از تدارک برنامه‌هایی برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم خبر داد و گفت: در این راستا میز خدمت برپا خواهد شد، نشست‌های خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود و از ظرفیت صدا و سیما و رسانه‌های گروهی برای اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات برنامه‌های هفته دولت در استان کرمانشاه به‌طور کامل از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید و تلاش می‌کنیم در این هفته با صداقت و شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت کنیم.