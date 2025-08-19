افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۳۴ طرح طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد

یدالله رحمانی عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه به پروژههای افتتاحی و کلنگ زنی هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصادی مجموعاً ۱۲ پروژه با اعتبار ۲۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان کلنگ زنی میشود که اشتغال این پروژهها چهار هزار و ۱۷۳ نفر است.
وی افزود: در حوزه اقتصادی و با لحاظ نیروگاههای کوچک ۴۴۵ پروژه با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح میشود که اغلب این پروژهها با محوریت بسیج سازندگی است و زمینه اشتغال ۴۰۸ نفر فراهم میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در حوزه عمرانی سرجمع پروژههای افتتاحی و کلنگ زنی ۸۷۷ پروژههای است که سرجمع اعتبارات پروژهها هشت هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان است.
رحمانی تصریح کرد: ۶۸۲ پروژههای با اعتبار ۲ هزار و ۸۸۲ میلیارد افتتاحی و ۱۹۴ پروژهها با اعتبار پنج هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان کلنگ زنی میشود.
۲۶ دستگاه طی هفته دولت طرحهای کلنگ زنی و افتتاحی دارند
وی با بیان اینکه ۲۶ دستگاه در هفته دولت در بخش عمرانی پروژه کلنگ زنی و افتتاحی دارند، بیشترین پروژههای افتتاحی با ۳۱۴ مورد مربوط به حوزه دهیاری و شهرداریها است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: بیشترین پروژههای کلنگ زنی مربوط به برق، نوسازی مدارس، راهداری و حمل و نقل جادهای است ضمن اینکه تا هفته دولت احتمال افزایش پروژهها وجود دارد.
خشکسالی و ناترازی انرژی از جمله مشکلات دولت چهاردهم
وی با گرامیداشت مناسبتهایی پیشرو یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی داشت و به دستاوردهای دولت در یکسالگی استقرار اشاره کرد و سخنان خود را در سه بخش ارائه کرد و گفت: این دولت در ابتدای استقرار با مسائل و مشکلات جدی از جمله ناترازی انرژی در حوزه گاز و برق مواجه بود که با درایت و تدبیر، هم زمستان را پشت سر گذاشتیم و هم بحران برق در بهار و تابستان را به خوبی مدیریت کرد.
رحمانی خشکسالی بیسابقه را دیگر چالش بزرگ عنوان کرد و افزود: متأسفانه استان ما با بیش از پنجاه درصد کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه، در رده اول کشور از لحاظ شدت خشکسالی قرار دارد که این موضوع نیز در دست مدیریت است
وی جنگ دوازده روزه را مهمترین حادثه در یکسالگی دولت خواند و تصریح کرد: دشمن با تصور خام استفاده از دغدغههای معیشتی مردم، قصد داشت در یک حمله غافلگیرانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را از پای درآورد، اما شجاعت رهبری، دلاوری رزمندگان ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، برنامهریزی منسجم دولت و مهمتر از همه، وفاق و همراهی بینظیر مردم، نقشه شوم آنان را نقش بر آب کرد.
نتیجه جنگ ۱۲ روزه، انسجام و بازگشت سرمایه اجتماعی بود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این واقعه اگرچه پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای کشور داشت، اظهار کرد: نتیجه این دسیسه، به دست آوردن سرمایه بسیار ارزشمندی به نام «انسجام و همدلی ملی» و بازگشت سرمایه اجتماعی بود که همواره دغدغه آن را داشتیم. حفظ و تداوم این انسجام، وظیفه همه ما از جمله دولت و اصحاب رسانه است.
وی در بخش دوم سخنان خود، به تبیین مهمترین رویکردهای دولت پرداخت و گفت: صداقت با مردم و جلب اعتماد و باور آنان، شنیدن صدای مردم و حرکت به سمت جامعه مدنی و حتی شنیدن صدای منتقدان رویکرد دولت چهاردهم است.
رحمانی اجتناب از گزارشدهی پوچ و بیاساس و پرهیز از دستاورد سازی کاذب را به عنوان سیاستهای اطلاعرسانی دولت دانست و تأکید کرد: دولت به دنبال متهم کردن و مقصر دانستن گذشته و گذشتگان نیست.
وی اجتناب از دوقطبیسازی و کشاندن اختلافات به فضای عمومی را از دیگر سیاستهای دولت برشمرد و افزود: وفاق ملی به این معناست که همه مسیری واحد را برای پیشبرد اهداف کشور انتخاب کنیم. در این راستا، پاسخگویی مسئولانه به نقدها، اطلاعرسانی شفاف و پذیرش نقصها در صورت وجود، از اصول ماست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مردمیسازی به ویژه در حوزه آموزش به عنوان شعار اصلی رئیسجمهور است بر استفاده از همه ظرفیتهای بخش دولتی، خصوصی، مردم، رسانه، وزارتخانهها، هلدینگها، سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات استان تأکید کرد.
نظر شما