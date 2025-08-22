مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، جوی پایدار در هفته نخست شهریور بر فراز استان اصفهان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت آسمان در بیشتر مناطق صاف و در برخی نقاط همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید خواهد بود و در نیمه شرقی استان احتمال تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک موقتی وجود دارد.

معتمدی با اشاره به فعالیت الگوهای گرم در استان، اظهار کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و توده هوای گرم تا هفته آتی همچنان در منطقه ماندگار است.

به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.