ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز شرایط جوی استان تحت تأثیر عبور امواج کم‌دامنه قرار دارد که به دنبال آن افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده به‌ویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: علاوه بر این، در نواحی مستعد گرد و خاک، وزش باد نسبتاً شدید نیز رخ خواهد داد.

وی افزود: امروز در برخی مناطق استان، به ویژه در شمال و شرق استان، احتمال کاهش کیفیت هوا به دلیل پدیده گرد و خاک وجود دارد.

معقولی ادامه داد: این وضعیت ناپایدار جوی تا اواخر امروز جمعه ادامه خواهد داشت و از امشب، جوی پایدارتر در استان حاکم خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی همچنین از پیش‌بینی شرایط جوی پایدار و افزایش دما از فردا شنبه خبر داد و گفت: از فردا شنبه تا اواسط هفته جو استان غالباً پایدار خواهد بود و به تدریج روند افزایشی دما را در سطح استان خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در این روزها، نواحی مختلف استان تغییرات دمایی متفاوتی را تجربه خواهند کرد. به طور مثال، خنک‌ترین نقاط استان امروز مراوه‌تپه با دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود، در حالی که گرم‌ترین مناطق استان در روز گذشته به ترتیب اینچه‌برون با ۴۰ درجه و چاتال با ۴۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: دمای حداقل شهر گرگان امروز صبح ۲۶ درجه گزارش شده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر امروز به ۳۳ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات جوی و دمایی استان، کارشناسان هواشناسی از مردم خواسته‌اند که در ساعات بعدازظهر و شب از حضور در مناطق مستعد گرد و خاک اجتناب کنند و برای کاهش احتمال مشکلات تنفسی از تردد بی‌مورد خودداری کنند.