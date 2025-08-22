به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی امروز در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
طی ۵ روز آینده در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقتی روی خواهد داد.
همچنین طی این پنج روز در نیمه شرقی کشور بهویژه در منطقه زابل وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک پیشبینی میشود. در دو روز آینده نیز در مناطق شمالغرب، غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک انتظار میرود.
امروز شرق دریای عمان، روزهای شنبه و یکشنبه تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین طی دو روز آینده دریای خزر مواج خواهد بود.
توصیف سامانه: ادامه وزش بادهای شدید ۱۲۰ روزه
زمان پایان: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
نوع مخاطره: وزش باد شدید توأم با گردوخاک، نقاط مستعد توفان گردوخاک یا توفان شن
منطقه اثر:
شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱، یکشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ و دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۳: شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی.
اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلایندهها، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت، آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازههای سبک، اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش شدید دید و تأخیر و یا احتمال لغو پرواز.
توصیه: احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، خودداری از انجام پروازهای سبک شامل گلایدر و بالگرد، لغو فعالیتهای عمرانی و آمادگی مراکز بهداشتی و امدادی.
