به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه اظهار کرد: مقام شهادت بالاترین فیض الهی است و امروز روز شهادت پیامبر (ص) و سبط اکبرش امام مجتبی (ع) است و امیدواریم که مشمول عنایات و شفاعت نبی اکرم (ص) و اهل بیت (ع) قرار بگیریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به وصایای امام حسن مجتبی (ع) در آخرین لحظات عمر شریف آن حضرت افزود: امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید «اگر می‌خواهی هیبت الهی داشته باشید بدون آنکه سلطان باشی و عزت بدون عشیره می‌خواهی در مسیر اطاعت الهی قرار گیرید.»

وی با بیان اینکه پیامبر گرامی (ص) رحمت برای همه عالمیان است، افزود: امیرالمومنین علی (ع) در حکمت ۸۸ نهج البلاغه می‌فرمایند: دو چیز مانع عذاب الهی است یکی وجود مبارک خاتم انبیا (ص) و دیگری استغفار است.

امام جمعه گناوه در ادامه با نقل روایاتی از امیرالمؤمنین (ع)، لحظات پایانی عمر شریف پیامبر (ص) را تشریح کرد و افزود: امیرالمؤمنین (ع) متولی غسل و تدفین رسول خدا (ص) بود و فرشتگان در آن لحظات حضور داشتند.

امام جمعه گناوه با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) به فضایلی از امام رئوف و زائرین حضرت پرداخت و اظهار کرد: به تعبیر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان همه ائمه (ع) لطف دارند اما لطف امام رضا (ع) مخصوص است.

وی بیان کرد: ایران اسلامی کشور امام رضا (ع) و اهل بیت (ع) است و خداوند این کشور را در سایه اهل بیت نگه دارد.

نباید تسلیم دشمن شد

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی کشور اظهار کرد: به برکت این صنعت امروز جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر فعال راهبردی و تعیین کننده در معادلات منطقه‌ای، فرامنطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف دشمن از جنگ ۱۲ روزه نابودی صنعت دفاعی ایران اسلامی بود و امروز نیز دشمن به دنبال دست از صنعت دفاعی برداشتن به معنای تسلیم دشمن شدن است.

وی ادامه داد: آنچه امروز دشمن به عنوان مکانیزم ماشه استفاده می‌کند، به دنبال آن است تا تحریم‌هایی را که در دوران برجام بر علیه کشور ما برداشته شد بار دیگر بازگرداند.

وی بیان کرد: متأسفانه در داخل کشور نیز برخی در راستای دشمن و خواست آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند و بیانیه برخی از اصلاح طلبان تسلیم شدن در برابر دشمن و دست از غنی سازی برداشتن در حقیقت خواست و اراده دشمن است.

وی بیان کرد: ما مذاکره می‌کنیم و از مذاکره نیز ابایی نداریم و ترسی هم از دشمن نداریم اما تسلیم معنایی ندارد و نباید تسلیم دشمن شد.

باید بر مدار خواست ملت و در راستای منافع ملی حرکت کرد

امام جمعه گناوه ادامه داد: امروز همه گروه‌ها، احزاب و هر کسی در هر حزب، گروه و جناح باید بر مدار خواست ملت و در راستای منافع ملی حرکت کند و نباید در میدان دشمن بازی و خواست دشمنان را اجرایی و عملیاتی کرد.

وی ادامه کرد: اگر دیروز مانور اقتدار موشکی کشور توسط ارتش جمهوری اسلامی در شمال اقیانوس هند تا دریای عمان برگزار شد پیامی به همه بدخواهان نظام و ملت بود که اگر روزی باز هم در ذهن خود فکر تجاوز به خاک کشورمان را بپرورانند مانند دفاع ۱۲ روزه حیفا و تلاویو را با خاک یکسان خواهیم کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به دوم شهریور آغاز هفته دولت با گرامیداشت یاد شهدا به خصوص شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت شهید آیت الله رئیسی و همراهانش گفت: امروز خدمت بی منت به ملت وظیفه همه دولتمردان است.

وی با تبریک این هفته به همه مدیران و مسئولان شهرستان، فرماندار و معاونین و مدیران گفت: امروز ناترازی ها و مشکلاتی در کشور وجود دارد و دشمن درصدد سو استفاده از این شرایط است و این ناترازی ها را برجسته می‌کند تا مردم را تحریک و بر علیه نظام اسلامی وارد خیابان کند اما همواره در این راهبردها شکست خورده است.

وی با بیان اینکه دشمن قدرت شیعه را نشانه رفته است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که علیرغم تصور دشمنان ملت با هوشیاری و بصیرت نقشه آنها را نقش بر آب کرد و این کشور اهل بیت (ع)، امام رضا و امام حسین (ع) حفظ شد.

وی با بیان اینکه به تعبیر فرمایش رهبری موفقیت دولت، موفقیت نظام اسلامی است اضافه کرد: همه باید در راستای حل مشکلات و خدمت به مردم به دولت که به عنوان دولت وفاق ملی است، کمک کنند.

وی بیان کرد: مردم امتحان خود را در همه عرصه‌ها به خصوص در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به خوبی داده‌اند و وظیفه همه مسئولان و قوای سه گانه این است که به پاس این خدمات و زحمات به مردم کمک و در حل مشکلات آنها تلاش مضاعف داشته باشند.