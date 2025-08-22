به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش تاریخی اهل بیت (ع) در هدایت بشریت، تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) هر یک در شرایط خاص تاریخی، با شیوهای متناسب با زمانه خود، برای حفظ اسلام ناب و هدایت انسانها تلاش کردند. ایشان جلوههای گوناگون از یک نور واحد، یعنی نور امامت و ولایت هستند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در تیرماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در مسائل مهم کشور باید صدای واحدی شنیده شود و اگر در گذشته اتحاد ضروری بود امروز حیاتی و سرنوشتساز است.
امام جمعه الوند عنوان کرد: تکرار ادعاهای بیاساس در حوزههای حساس مانند فعالیتهای هستهای، آنهم با ادبیات دیکتهشده دشمن، در شرایط جنگی توقف آتش، به سود دشمن تمام میشود و او را به تحقق اهدافش امیدوار میسازد.
امام جمعه الوند با مرور تاریخ سیاسی ایران، به کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد و گفت: آمریکا در آن زمان دولتی را سرنگون کرد که نه اسلامی بود، نه انقلابی، و نه حتی مخالف سیاستهای غرب؛ اما چون منافعش اقتضا میکرد، آن دولت را کنار زد و سلطنتی وابسته را جایگزین کرد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که دشمنی غرب با ایران ریشه در منافع آنها دارد، نه در ادعاهای امروزشان.
وی با تأکید بر ضرورت انتخاب آگاهانه ملتها در شرایط کنونی، اظهار داشت: امروز زمان تصمیمگیری است؛ یا ایستادگی و عزت، یا اعتماد به وعدههای دروغین غرب و سقوط در وابستگی. اروپا تسلیم شد، اوکراین فرو ریخت، اما ایران ایستاد. این تفاوت مسیرها، تفاوت سرنوشتها را رقم میزند.
حجتالاسلام مهدوی همچنین با اشاره به نقش اجتماعی مساجد، گفت: بیش از ۸۰ هزار مسجد در کشور، علاوه بر حفظ معنویت، ظرفیت عظیمی برای مشارکتهای مردمی، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت همبستگی دارند.
امام جمعه الوند بیان کرد: مسجد فقط محل نماز نیست؛ بلکه قلب تپنده ایمان، بصیرت و خدمترسانی به جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به وضعیت غزه، تأکید کرد: غزه امروز نماد مقاومت و وجدان بیدار بشریت است. نباید در برابر این ظلم بیتفاوت باشیم. همه باید صدای غزه باشیم و در پویش «ایران همدل» برای کمک به مظلومان فلسطین مشارکت کنیم.
امام جمعه الوند در پایان از حضور پرشور هیئتهای عزاداری در ماههای محرم و صفر، بهویژه در راهپیمایی اربعین و شرکت در نماز جمعه این هفته، قدردانی کرد و این حضور را نشانهای از عشق و وفاداری مردم به اهل بیت (ع) دانست.
