۲ دستگاه پمپ غیر مجاز در رودخانه چشمه علی دامغان کشف شد

مهدی قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گشت و بازرسی برای حفاظت از منابع آبی دامغان مستمر انجام می‌شود، ابراز داشت: در این راستا بازدید از مسیر رودخانه چشمه علی انجام گرفت.

وی با بیان اینکه هفت اکیپ مختلف در این بازدید حضور داشتند، افزود: در این نظارت و بازرسی دو دستگاه پمپ غیرمجاز شناسایی و کشف شده است.

رئیس اداره امور آب دامغان بابیان اینکه با حضور ضابط قضائی صورت جلسه تشکیل و پمپ ضبط و به اداره انتقال یافت، ابراز داشت: در این راستا برخوردهای لازم با متخلفان انجام گرفته است.

قادری با تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان مستمر ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: چاه‌ها و پمپ‌های غیر مجاز پلمپ و ضبط می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این نظارت و بازرسی و به طبع آن برخورد با متخلفان مدیریت پایدار منابع آب شهرستان دامغان است.