به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری شامگاه جمعه در مراسم عزاداری ماه صفر در هیئت ثارالله (ع) قم، ضمن تفسیر بخش‌هایی از سوره انفال اظهار کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم (ص) را مأمور ساخت تا در جنگ بدر با جبهه کفر درگیر شود؛ نبردی که نقطه آغاز درگیری حق و باطل تا عصر ظهور خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیروزی بدر گرچه احقاق حقی بزرگ بود، اما حرکت حقیقی در مسیر تحقق کلمه توحید تا ظهور ادامه خواهد داشت، افزود: خداوند در همین سوره تکالیف مهمی را برای امت اسلامی در مسیر مبارزه با جریان باطل بیان فرموده است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به این تکالیف، «ثبات قدم» و «ذکر کثیر» را از مهم‌ترین عوامل رستگاری امت اسلامی دانست و گفت: هرچه میدان درگیری گسترده‌تر شود، نیاز به ذکر کثیر افزون‌تر خواهد بود؛ زیرا استقامت حقیقی تنها در پرتو ذکر فراوان امکان‌پذیر است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر اطاعت از رسول خدا (ص) و پرهیز از تنازع در جامعه اسلامی تأکید کرد و تصریح کرد: نزاع و تزلزل زمانی رخ می‌دهد که افراد جامعه از مدار حق فاصله گرفته و به کسانی توجه کنند که مأموریتی الهی ندارند؛ چرا که انسجام واقعی تنها بر مدار حجت الهی تحقق می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش عدم پایداری در مسیر حق را مانع نصرت الهی دانست و افزود: جامعه دینی پس از پیروزی نباید به دنبال فتوحات نمایشی، قدرت‌نمایی و خوش‌گذرانی برود، چرا که چنین رویکردی به «صد عن السبیل» منتهی می‌شود؛ همان‌گونه که در تاریخ اسلام، جریان بنی‌امیه فتوحات را به ابزاری برای انحراف و دنیاطلبی تبدیل کردند.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به آسیب‌های این انحرافات گفت: شیطان نسبت به چنین جریان‌هایی دو کار اساسی انجام می‌دهد؛ نخست آنکه با «تزئین عمل»، کارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه می‌دهد و جنایت و غارت را امری اخلاقی و ضروری معرفی می‌کند، و دوم آنکه آنان را گرفتار غرور و سرمستی می‌سازد تا به جایی برسند که حتی برای خود شکست و ضعف در برابر خداوند را متصور نباشند.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی سپس با هشدار نسبت به یکی از شگردهای اساسی شیطان اظهار داشت: شیطان تمدنی عظیم و دروغین برپا می‌کند و منافقان و بیماردلان را چنان در محاسبات به خطا می‌اندازد که همه امکانات و برنامه‌ریزی‌های جهان را در اختیار آن تمدن‌ها می‌پندارند و حتی گمان می‌کنند مسیر درست عالم از سوی همان‌ها طراحی می‌شود.

وی با اظهار تأسف از دلبستگی برخی جریان‌ها به این تمدن‌های دروغین خاطرنشان کرد: این منافقان کور دل با ظاهری خیرخواهانه برای مؤمنان نسخه می‌پیچند و خود را دلسوز ملت معرفی می‌کنند؛ در حالی که خیرخواهی آنان همانند خیرخواهی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای مردم ایران است.

آیت‌الله میرباقری با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین تکیه‌گاه این افراد شیطان است، افزود: شیطان خود گرفتار توهم است و پیروانش را نیز دچار توهم می‌کند، اما خداوند در سوره انفال وعده داده است که در وقت مقرر، همه این فتنه‌ها را جمع خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کفار و منافقانی که بر محاسبات غلط خود اصرار می‌ورزند، باید بدانند به شدیدترین عذاب‌های الهی گرفتار خواهند شد و این عذاب چیزی جز نتیجه اعمال و انحرافات خودشان نیست؛ چرا که خداوند متعال هیچ‌گاه بر بندگان ظلم روا نمی‌دارد.