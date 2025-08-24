به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم عزاداری پایانی ماه صفر که در هیئت ثارالله علیهالسلام شهر مقدس قم برگزار شد، به تفسیر و تبیین ادامه آیات سوره مبارکه انفال پرداخت و ضمن تشریح ابعاد این سوره، به نقش شیطان در ایجاد فتنه و گمراهی در دستگاه محاسبات فکری انسان اشاره کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خداوند متعال در طرح بزرگ تحقق کلمه توحید، به شیطان و دشمنان انسانها اجازه میدهد تا با امکانات و فرصتهایی که در اختیار دارند، برنامههای خود را پیش ببرند، گفت: این اجازه باعث میشود که گاهی شیاطین انسی و جنی احساس غلبه بر جبهه مؤمنان کنند، اما این احساس غلبه، ناشی از محاسبات غلط و خطاهایی است که شیطان در دستگاه فکری انسان ایجاد کرده است.
آیت الله میرباقری افزود: این خطاها بخشی از فتنههای شیطان است که در دستگاه محاسبات انسانی دخالت میکند و اشتباهاتی را در فهم حقایق ایجاد میکند تا دشمنان مؤمنان خود را غالب تصور کنند در حالی که حقیقت متفاوت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تفسیر آیهای از سوره انفال اشاره کرد که میفرماید داستان کافران امت مانند آل فرعون است؛ گروهی که وابستگی و تعلقاتشان به طرح مستکبران و فراعنه عالم باعث شده است که سخنان انبیا و پیامبران الهی را نادیده گرفته و کفر بورزند، در حالی که کلام انبیا بسیار روشن و صریح است و حق و باطل را به وضوح نشان میدهد.
وی تاکید کرد: شیطان با القائات خود سخنان انبیا و حجج الهی را مبهم جلوه میدهد و در برابر آن، طرح مستکبران را با تزئین و اغوا به گونهای به مردم معرفی میکند که مورد قبول و پذیرش عام قرار گیرد.
آیت الله میرباقری با اشاره به وضعیت کنونی جهان افزود کسانی که با ادعای رسیدن به عصر روشنگری و بینیازی از تعالیم انبیا، مدیریت جهان را در دست گرفتهاند باید پاسخگوی بحرانهای گستردهای مانند بحران محیط زیست باشند؛ بحرانهایی که نشان میدهد اداره جهان طبق قواعد الهی است و تخلف از آنها ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: مسئله تنها محدود به محیط زیست نیست، بلکه اخلاق و دیگر مسائل نیز متأثر از همین بیتوجهی به آموزههای الهی است، چرا که طغیان انسان در برابر خدا و کنار گذاشتن حرفهای روشن انبیا باعث میشود امکانات در اختیار انسان به جای نفع، علیه خودش عمل کند.
آیت اللهمیرباقری افزود: کلام انبیا بسیار واضح است و اگر کسی آن را نمیفهمد، دلیلش امتناع از فهمیدن است که این نوع کفر به آیات، تغییر نعمتها را به نقمت تبدیل میکند و انسان را در محاصره برخورد نادرست با امکانات قرار میدهد که نمونه آن مدیریت غلط محیط زیست و بحرانهای انسانی امروز است.
وی مرحله بعدی این مسیر را تکذیب آیات و سرانجام آن را هلاکت دانست و درباره نسبت آیات بینات و امام و رسول گفت: آیات بینات در اوج وجود انسانی قرار دارد که خداوند به او علم داده و کسی که به امام نزدیک شود، همه آیات برایش روشن خواهد شد. مسیر هدایت پر از آیات است و نشانهها راه را برای انسان نمایان میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این عالم که پر از نشانههای خداوند است زمانی برای انسان به آیات تبدیل میشود که با طرح انبیا و امام حرکت کند و این حرکت دارای قواعد و سنتهایی است که بدون همراهی امام رعایت نمیشود و حتی قرآن بزرگترین آیه نیز در غیاب این قواعد میتواند سبب انحراف شود.
