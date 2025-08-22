  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

کلام الله و عترت رسول الله(ص) راه نهایی رسیدن به مقصد الهی

کلام الله و عترت رسول الله(ص) راه نهایی رسیدن به مقصد الهی

سمنان- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری ضمن اشاره به حدیث ثقلین، کلام خدا و عترت رسول الله(ع) را راه نهایی رسیدن به مقصد الهی برای مسلمانان دانست.

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره حدیثی إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ؛ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی موسوم به ثقلین بیان کرد: پیامبر (ص) حامل نعمت بزرگ خداوندی برای بشر بود و همه چیز را تمام کرد.

وی افزود: خداوند از طریق پیامبر (ص) همه چیزهایی که برای ساخت یک امت لازم بود از دین خدا، کتاب، امام و … را آورد و وقتی پیامبر (ص) ماموریتشان را تمام کردند و بنا بود از عالم هجرت کنند، برای مردم کتاب الله و عترت شأن را به میان گذاشتند.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیامبر (ص) در روزهای آخر عمرشان می‌فرمودند که من از بین شما می‌روم و نمی‌شود که پیامبر (ص) همیشه بماند زیرا پیغمبر خدا مأموریتی دارد که باید برود، تاکید کرد: پیامبر (ص) اصلاً برای این عالم نیست و لذا در روزهای آخر خود ایشان هم مکر می‌فرمودند که قرار است هجرت کنند.

میرباقری شاهرودی بیان کرد: در همان روزها است که ایشان می‌فرمایند دو سرمایه سنگین با خودم آوردم که بعد از من ادامه پیدا کند، ابراز کرد: ایشان به امت می‌فرمایند که اگر با این دو همراه شدید به مقصد می‌رسید و اگر جدا شدید، به مقصد نخواهید رسید.

وی با بیان اینکه کتاب الله و عترتی که رسول الله (ص) می‌فرمایند از هم جدا شدنی نیست، افزود: مکرر روزهای آخر وجود مبارک ایشان تاکید داشتند که به هر دوی این امانت‌ها در دنیا باید چنگ بزنید و جدا نشوید زیرا اینها شما را به سعادت می‌رساند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری همچنین گفت: کلام نورانی پیامبر (ص) در ثقلین تا امروز که قرن‌ها از حضور وجود مبارک پیامبر (ص) بر این کره خاکی می‌گذرد، پابرجا و ماندنی است و هر کس به این دو نزدیک شود، به مقصد خواهد رسید.

کد خبر 6567781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها