کلام الله و عترت رسول الله(ص) راه نهایی رسیدن به مقصد الهی

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره حدیثی إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ؛ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی موسوم به ثقلین بیان کرد: پیامبر (ص) حامل نعمت بزرگ خداوندی برای بشر بود و همه چیز را تمام کرد.

وی افزود: خداوند از طریق پیامبر (ص) همه چیزهایی که برای ساخت یک امت لازم بود از دین خدا، کتاب، امام و … را آورد و وقتی پیامبر (ص) ماموریتشان را تمام کردند و بنا بود از عالم هجرت کنند، برای مردم کتاب الله و عترت شأن را به میان گذاشتند.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیامبر (ص) در روزهای آخر عمرشان می‌فرمودند که من از بین شما می‌روم و نمی‌شود که پیامبر (ص) همیشه بماند زیرا پیغمبر خدا مأموریتی دارد که باید برود، تاکید کرد: پیامبر (ص) اصلاً برای این عالم نیست و لذا در روزهای آخر خود ایشان هم مکر می‌فرمودند که قرار است هجرت کنند.

میرباقری شاهرودی بیان کرد: در همان روزها است که ایشان می‌فرمایند دو سرمایه سنگین با خودم آوردم که بعد از من ادامه پیدا کند، ابراز کرد: ایشان به امت می‌فرمایند که اگر با این دو همراه شدید به مقصد می‌رسید و اگر جدا شدید، به مقصد نخواهید رسید.

وی با بیان اینکه کتاب الله و عترتی که رسول الله (ص) می‌فرمایند از هم جدا شدنی نیست، افزود: مکرر روزهای آخر وجود مبارک ایشان تاکید داشتند که به هر دوی این امانت‌ها در دنیا باید چنگ بزنید و جدا نشوید زیرا اینها شما را به سعادت می‌رساند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری همچنین گفت: کلام نورانی پیامبر (ص) در ثقلین تا امروز که قرن‌ها از حضور وجود مبارک پیامبر (ص) بر این کره خاکی می‌گذرد، پابرجا و ماندنی است و هر کس به این دو نزدیک شود، به مقصد خواهد رسید.