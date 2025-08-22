https://mehrnews.com/x38Qys ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵ کد خبر 6568030 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵ بسته خبری سی و یکم مردادماه ماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو بسته خبری سی و یکم مردادماه ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6568030 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری و آیین نخل گردانی مردم نراق در سالروز رحلت رسول اکرم(ص) ۲۸ صفر؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد و بازخوانی پیام وحدت مردم اراک در سوگ رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی( ع) کودکان سفیران آینده آیینهای مذهبی؛ نذریپزان کوچک با قلبهای بزرگ برچسبها بسته خبری استان مرکزی عزاداری 28 صفر دسته عزاداری
نظر شما