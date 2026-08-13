به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در دیدار با شهردار آنکارا با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و شهری دو پایتخت تمدنی ایران و ترکیه، گفت: شیراز و آنکارا میتوانند از ظرفیتهای یکدیگر در حوزههای مختلف مدیریت شهری، میراث فرهنگی، گردشگری و تبادلات فرهنگی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری شیراز رویکردی عملگرایانه در حوزه دیپلماسی شهری دنبال میکند، افزود: آمادگی داریم در آینده نزدیک یادداشت تفاهم همکاری با شهرداری آنکارا امضا کنیم، اما معتقدیم اراده و عزم همکاری مهمتر از امضای یک سند رسمی است و آنچه اهمیت دارد، تبدیل این اراده به اقدامات واقعی و مشترک است.
شهردار شیراز با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک این شهر با شهرهایی همچون حیدرآباد، سئول، کازان، لاهور، نانجینگ و آکرا، پیشنهاد کرد تورهای آشنایی و هفتههای فرهنگی مشترک میان شیراز و آنکارا برگزار شود تا زمینه شناخت بیشتر مردم ایران و ترکیه از فرهنگ و تمدن یکدیگر فراهم شود.
اسدی با تشریح جایگاه تاریخی و تمدنی شیراز، میراث ادبی این شهر را یکی از مهمترین مؤلفههای هویت شیراز دانست و گفت: به خود میبالیم که اندیشه و کلام سعدی و حافظ شیرازی طی قرنها برای اندیشمندان و ادیبان بزرگی در سراسر جهان، از جمله امرسون و گوته، الهامبخش بوده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حملونقل شهری آنکارا، سیستم جامع حملونقل این کلانشهر را حاصل برنامهریزی دقیق و مدیریت مدبرانه دانست و بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات موفق شهرهای مختلف در مسیر ارتقای مدیریت شهری تأکید کرد.
دیپلماسی شهری؛ فرصتی برای بیان واقعیتهای منطقه
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مواضع صریح منصور یاواش، شهردار آنکارا، در قبال جنگ اخیر و همدردی با مردم ایران، گفت: در جنگ اخیر بار دیگر ثابت شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفاً به دلیل منافع خود از قواعد بینالمللی عبور کردند و رهبر معظم انقلاب، جمعی از دانشمندان و فرماندهان نظامی، دولتمردان و همچنین کودکان و مردم بیگناه را به شهادت رساندند و برخی زیرساختها را هدف قرار دادند.
اسدی ادامه داد: آنها تصور میکردند با این اقدامات میتوانند ایران را تسلیم و وادار به کرنش کنند، اما مقاومت جانانه مردم ایران، اهداف خصمانه آنان را خنثی کرد و ایستادگی ملت ایران به پیام ۹۰ میلیون ایرانی به جهان تبدیل شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت شبکههای بینالمللی شهری، از شهردار آنکارا دعوت کرد با عضویت در انجمن کلانشهرهای مهم جهان و اتحادیه شهرهای تاریخی، تجربیات و داشتههای این شهر را با سایر اعضای این شبکهها به اشتراک بگذارد.
شهردار شیراز همچنین با تأکید بر نقش شهرها در تقویت ارتباطات میان ملتها، توسعه همکاریهای فرهنگی و شهری را فرصتی برای نزدیکتر شدن مردم ایران و ترکیه و تقویت پیوندهای تاریخی و تمدنی دو کشور عنوان کرد.
نظر شما