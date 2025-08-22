کشف بیش از ۳ هزار قلم داروی غیرمجاز از یک عطاری در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قزلسفلی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از فعالیت غیرقانونی یک عطاری در توزیع انواع داروهای غیرمجاز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مینودشت به محل مورد نظر اعزام و در جریان بازرسی دقیق از این واحد صنفی، تعداد سه هزار و ۴۱۵ قلم انواع داروی غیرمجاز به ارزش چهارصد و ده میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سرپرست انتظامی مینودشت گفت: در این راستا، پرونده قضائی برای متصدی آن تشکیل و جهت ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع داده شد.

قزلسفلی اظهار کرد: عرضه دارو بدون مجوز رسمی، مصداق تخلف و قاچاق دارو بوده و با سلامت مردم بازی می‌کندوپلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.