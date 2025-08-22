سید ناصر فاطمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اجتماع همراه با قرائت زیارت امام رضا (ع) و نوحه خوانی حاج حبیب چاه شوری در روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ در مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر افزود: اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب بوشهر از بخشهای این آئین معنوی خواهد بود.
وی گفت: این مراسم معنوی با همکاری شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر، ستاد نمازجمعه و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار خواهد شد.
