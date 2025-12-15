https://mehrnews.com/x39SC9 ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ کد خبر 6690614 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ بسته خبری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 14 MB کد خبر 6690614 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۳ آبان سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۳۱ مردادماه سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۴ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ برچسبها بسته خبری سیستان و بلوچستان زاهدان کلیپ
نظر شما