۶ پیچ حادثه آفرین محور آبدان_جاشک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش عوامل اجرایی و حمایت مسئولان استانی و شهرستان دیر، سه هزار متر از باند جنوب به شمال بزرگراه کنگان – آبدان – خورموج بهسازی و ۶ پیچ حادثه آفرین در این بازه زمانی حذف شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: با توسعه این محور و تبدیل آن به بزرگراه در دهه هشتاد، جاده قدیمی و دوطرفه کنگان – بوشهر به عنوان باند جنوب به شمال مورد استفاده قرار گرفت و از همان زمان اصلاح و بهسازی آن یکی از مطالبات جدی رانندگان وسایل نقلیه عبوری بوده است.
رجایی با یادآوری خاطرات تلخ مردم استان از پیچهای جاشک بیان کرد: بسیاری از هماستانیها، عزیزانی را در این محور از دست دادهاند و این قطعه از بزرگراه نامی آشنا برای مردم بوشهر و شهرستانهای جنوبی است.
معاون استاندار بوشهر ادامه داد: وجود پیچهای تند و غیراستاندارد در جاده قدیمی، به همراه شرایط زمینشناسی منطقه و مشخصات هندسی مسیر، این محور را در زمره مسیرهای حادثهآفرین استان قرار داده بود. به همین دلیل اصلاح و بهسازی آن همواره یکی از اولویتهای مطالبهشده از سوی مردم بود که به دلیل محدودیتهای اعتباری و اجرایی، تاکنون عملیاتی نشده بود.
وی تصریح کرد: ارتقا ایمنی جادهها از طریق رفع نقاط حادثهخیز به طور مستمر در کمیسیونهای تخصصی استان رصد و پایش میشود و اولویتبندی پروژههای اصلاحی بر همین اساس انجام میگیرد.
رجایی با تأکید بر نقش مهم عامل انسانی در حوادث جادهای خاطرنشان کرد: بهسازی و ایمنسازی مسیرها نقش بسزایی در کاهش تصادفات و واژگونی خودروها دارد، اما رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی و توجه به جلو، همچنان مهمترین عامل در حفظ سلامت و امنیت سفر به شمار میرود.
