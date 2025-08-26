به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی دوشنبه شب در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: امسال در هفته دولت ۹۲ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان در شهرستان دیر افتتاح و آغاز میشود.
فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه ۱۹ پروژه توسط شهرداریها و ۳ پروژه توسط دهیاریهای شهرستان اجرا میشود، افزود: اعتبار این پروژهها ۹۸ میلیارد تومان است.
سجادی به پروژههای شاخص هفته دولت در شهرستان دیر اشاره کرد و ادامه داد: ۲ مگاپروژه نیروگاه خورشیدی در پتروشیمی متانول کاوه با اعتبار هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان و مظفر سرمستان با اعتبار ۲۴۵ میلیارد تومان با توجه به ناترازی برق و شرایط خاص کشور قبل از هفته دولت با حضور میدانی استاندار بوشهر و ارتباط برخط با رئیس جمهور افتتاح شد.
وی گفت: ۲ پروژه پرورش ماهی در قفس با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان، ۲ مجتمع خدمات رفاهی با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان، ادامه پروژه اسکله خورخان با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه نیکان کاوه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از پروژههای شاخص هفته دولت است.
فرماندار شهرستان دیر از بهره برداری از پروژه اصلاح پیچهای جاشک با اعتبار ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و بیان کرد: در حوزه ایمنی دریایی نیز اداره بندر و دریانوردی شهرستان دیر به یک دستگاه آتشخوار پیشرفته تجهیز شد.
وی از افتتاح یا آغاز ۶۲ میلیارد تومان پروژه در حوزه برقرسانی در شهرستان خبر داد و گفت: برای جاده بردخون به دیر نیز ۲۹ میلیارد تومان از محل تملک دارایی و شورای راهبردی پتروشیمیها و ۱۲ میلیارد تومان نیز از محل سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که امیدواریم با تخصیص این اعتبارات این پروژه فعال شود.
سجادی به مشکلات ایمنی جادهها به ویژه جادههای فرعی شهرستان دیر اشاره کرد و یادآور شد: ۱۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی راههای فرعی تخصیص داده ایم.
وی در مورد مسئله آب، مردم را به صرفهجویی و کشاورزان را به کاهش سطح زیر کشت دعوت کرد و گفت: آب شیرینکن دیر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل و بهره برداری از آن به تزریق اعتبار لازم بستگی دارد که با پیگیریهای صورت گرفته در وزارت نیرو و با حضور نماینده جنوب استان و استاندار دنبال افزایش ظرفیت آن نیز هستیم.
فرماندار شهرستان دیر مهمترین ملاک انتخاب مدیران و دستگاههای برتر را کارآمدی، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، جذب اعتبارات ملی، تکریم ارباب رجوع، کاهش پروسههای اداری، جذب سرمایهگذار و پیشبرد امور با سرعت و کیفیت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دنبال دستاوردسازی نیستیم و پروژههای ناقص را افتتاح نمیکنیم تاکید کرد: سیاست دولت چهاردهم تکمیل پروژههای نیمه تمام است.
سجادی گفت: برای اولین بار در سطح استان، نشست فرمانداران ادوار مختلف شهرستان دیر در هفته دولت برگزار خواهد شد.
