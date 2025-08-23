به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری از وقوع یک سانحه دلخراش رانندگی در ظهر شنبه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۲:۳۵ ظهر در محور دانسفهان به بوئینزهرا و در محدوده روبهروی شهرک صنعتی دانسفهان رخ داد.
وی با بیان اینکه در این سانحه، یک دستگاه تریلی با یک پیکانوانت برخورد کرد که منجر به مرگ راننده پیکانوانت شد، افزود: متوفی، آقایی حدوداً ۲۶ ساله بود که به گفته نیروهای اورژانس، به دلیل شدت جراحات وارده، دردم جان باخت.
اکبری ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس دانسفهان و همچنین یک آمبولانس از جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند؛ عملیات رهاسازی فرد محبوسشده توسط تیم امدادی هلالاحمر انجام گرفت و متأسفانه بررسیها در محل، مرگ مصدوم را تأیید کرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی قزوین ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ، خواستار افزایش هوشیاری رانندگان و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی شد تا از بروز چنین حوادثی در جادههای استان پیشگیری شود.
