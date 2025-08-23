به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمود رجبی صبح شنبه در دیدار با برگزار کنندگان رویداد قم در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اظهار کرد: خدا را شکر میکنیم که بسیج، این میراث ماندگار امام راحل و مایۀ افتخار کشور، نقش مؤثری در صیانت از انقلاب در ابعاد مختلف ایفا کرده است.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان کرد: بعد فرهنگی و علمی در هر مجموعه دینی و انقلابی باید وجود داشته باشد و تقویت شود و مکتب ما نیز بر اساس علم، معرفت، فرهنگ و اندیشه استوار است و تأسیس بخش علمی در بسیج، گامی مهم به شمار میرود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: علوم انسانی اسلامی از جمله حوزههایی است که هم فرهنگساز و هم هویتساز است و جهتدهنده به جامعه محسوب میشود و دشمنان نیز با هزینههای گسترده و اهداف استعماری، در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند؛ از این رو تقویت علوم انسانی اسلامی اهمیت بسیاری دارد.
آیتالله رجبی گفت: تمدن نوین اسلامی دارای ابعاد متعددی است و بخش محتوایی آن، شامل نظام، فرهنگ و علوم انسانی میشود که در فرهنگ غنی اسلام منابع فراوانی برای آن وجود دارد و استخراج نیازهای جامعه از این فرهنگ غنی در قلمرو علوم انسانی امری ضروری است.
ورود عمیق در حوزه علوم انسانی اسلامی هویتساز و فرهنگساز است
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت ورود عمیق و علمی در عرصه علوم انسانی اسلامی گفت: اقداماتی که در این حوزه تاکنون انجام شده، کارهای اساسی و بنیانی نبوده و ورود عمیق علمی در علوم انسانی است که هم هویتبخش، هم فرهنگساز و هم جهتدهنده است و امتیاز اسلام و فرهنگ اهل بیت (ع) را نسبت به سایر مکاتب نمایان میکند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه عنوان کرد: توجه به مسائل مورد نیاز جامعه و نظام در حوزه علوم انسانی اسلامی، امری ضروری است چرا که کارآمدی فرهنگ و نظام اسلامی را در عرصه عمل نشان میدهد؛ چیزی که دشمنان ما درصدد تضعیف آن هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان کرد: نظام اسلامی که در برابر توطئههای مستکبران ایستاده و به رغم نوپایی، پیشرفتهای چشمگیری داشته است، نمونه بارز کارآمدی همین مکتب و نظام است. ما امروز نیازمند الگویی برای جوامع اسلامی دیگر هستیم که مبتنی بر فرهنگ غنی اسلام در علوم انسانی، کارآمدی نظام را در عرصه دین و فرهنگ نشان دهد.
آیتالله رجبی به برگزاری همایش علوم انسانی اسلامی اشاره و اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت بزرگداشت این روز را به مؤسسه واگذار کرده که فرصت مناسبی برای گفتگو، شناسایی نیروهای علمی و پیشبرد اهداف است.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تاکید کرد: انجام وظایف با نیت خالصانه الهی موجب برکت، رفع موانع و توفیقات بیشتر میشود و توسل به حضرت معصومه (س) در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی بسیار مؤثر است. ضمن اینکه همیشه باید هدف اصلی را به خود یادآوری کنیم و با نیتی خالصانه، کارها را پیش ببریم تا نصرت خداوند در امور تجلی پیدا کند و برکت و توفیقات مضاعف شود.
