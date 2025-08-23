  1. حوزه و دانشگاه
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

حمایت از طلاب خواهر برای خرید کتاب‌های درسی

مدیرعامل مرکز نشر هاجر از ثبت‌نام کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و گفت: این ثبت‌نام با حمایت مالی ویژه‌ای همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شایانفر اظهار کرد: با هدف پشتیبانی از طلاب خواهر و کاهش دغدغه‌های معیشتی، مساعدت ویژه‌ای برای تأمین کتاب‌های درسی در نظر گرفته‌ایم که این طرح شامل تخفیف‌های قابل‌توجه و امکان تقسیط است تا هیچ طلبه خواهری به دلیل مشکلات مالی از دسترسی به منابع آموزشی محروم نماند.

وی افزود: ثبت‌نام تا ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و مدیران مدارس می‌توانند تا تاریخ اعلام شده جهت ثبت سفارش‌ها اقدام کنند و از مزایای کامل این طرح بهره‌مند شوند.

شایانفر در پایان بیان داشت: مرکز نشر هاجر متعهد به ارتقای کیفیت آموزش در حوزه‌های علمیه است و این مساعدت، گامی عملی در راستای حمایت از جایگاه علمی طلاب خواهر و تقویت زیرساخت‌های آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران است.

