به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شایانفر اظهار کرد: با هدف پشتیبانی از طلاب خواهر و کاهش دغدغههای معیشتی، مساعدت ویژهای برای تأمین کتابهای درسی در نظر گرفتهایم که این طرح شامل تخفیفهای قابلتوجه و امکان تقسیط است تا هیچ طلبه خواهری به دلیل مشکلات مالی از دسترسی به منابع آموزشی محروم نماند.
وی افزود: ثبتنام تا ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و مدیران مدارس میتوانند تا تاریخ اعلام شده جهت ثبت سفارشها اقدام کنند و از مزایای کامل این طرح بهرهمند شوند.
شایانفر در پایان بیان داشت: مرکز نشر هاجر متعهد به ارتقای کیفیت آموزش در حوزههای علمیه است و این مساعدت، گامی عملی در راستای حمایت از جایگاه علمی طلاب خواهر و تقویت زیرساختهای آموزشی حوزههای علمیه خواهران است.
