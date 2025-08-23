ترمیم استخوان جمجمه با پروتز چاپ شده در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جراح و متخصص مغز و اعصاب در پارس‌آباد مغان گفت: بیمار ۴۵ ساله‌ای پس از سقوط از ارتفاع پنج متری دچار شکستگی وسیع جمجمه شده و حدود ۶ ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

امیر کمالی‌فر ادامه داد: بیمار پس از بهبودی و هوشیاری کامل پس از ۶ ماه پروتز بیولوژیک سه بعدی مطابق با نقص جمجمه‌ای بیمار اسکن سه بعدی دریافت و سپس الگوی دقیق قسمت از دست رفته جمجمه توسط چاپگر سه بعدی طراحی و ساخته و در محل نقص جمجه ای بیمار جاگذاری شد.

وی بیان کرد: دقت میلی متری در طراحی پروتز، قرینگی و زیبایی ظاهری و استحکام بسیار بالا از مزیت‌های این روش (جراحی کرانیو پلاستی) محسوب می‌شود.

وی گفت: شرکت‌های دانش بنیان داخلی با همکاری جراح مغز اعصاب بیمارستان امام پارس آباد و مشارکت تیم بیهوشی خانم دکتر آسایشی این طراحی و بازسازی را برای اولین بار در استان انجام دادند و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شد.