برگزاری ۵۰۰ مراسم عزاداری در دهه پایانی صفر در کردستان

حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۵۰۰ مراسم عزاداری و دسته‌روی توسط هیئات مذهبی و مساجد در استان برگزار شد که بخشی از این برنامه‌ها در شهرهای سنندج، کامیاران، بیجار و قروه همچنان در حال برگزاری است.

وی افزود: همزمان با این ایام، ۳۵۰ نفر مبلغ و مبلغه به هیئات مذهبی و مساجد استان اعزام شدند تا در کنار اجرای مراسم، به تبیین معارف دینی و سیره اهل بیت (ع) بپردازند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به ویژه‌برنامه‌های مرکز استان نیز عنوان کرد: در سنندج به مدت سه شب متوالی مراسم ویژه در حسینیه این شهر برگزار شد که امشب نیز ادامه خواهد داشت.