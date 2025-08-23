  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی به ارزش ۱۸۴۸ میلیارد تومان در میناب

افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی به ارزش ۱۸۴۸ میلیارد تومان در میناب

بندرعباس- نماینده عالی دولت در شهرستان میناب از افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی به ارزش ۱,۸۴۸ میلیارد تومان در میناب به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح شنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این هفته، اظهار داشت: این عزیزان با ایثار خود، راه خدمتگزاری صادقانه را به ما آموختند.

وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای رفع محرومیت و ارتقای زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار، افزود: پروژه‌های یادشده که حاصل تلاشی شبانه‌روزی با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه است، در حوزه‌های حیاتی و زیربنایی شهرستان به اجرا درآمده‌اند.

در آستانه هفته دولت، ۱۲۷ پروژه عمرانی با اعتباری معادل یک هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان در شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

فرماندار ویژه میناب این طرح‌ها را در بخش‌های توسعه و خدمات روستایی و عشایری، توسعه و خدمات شهری، کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، انرژی، صنعت و معدن، ورزش، بنیاد مسکن و بهزیستی برشمرد و تأکید کرد: تنوع این طرح‌ها نشان‌دهنده نگاه همه‌جانبه دولت به توسعه و آبادانی تمامی ابعاد شهرستان میناب است.

نماینده عالی دولت در شهرستان میناب خاطرنشان کرد: این حجم از پروژه‌ها، نه تنها نشان از عزم جدی دولت در خدمت به مردم دارد، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر و توسعه‌ای پایدار برای شهرستان میناب در شرق استان هرمزگان خواهد بود.

وی در پایان گفت: ما با قدرت و جدیت، پیگیر مطالبات مردمی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهیم بود تا شهرستان میناب به جایگاه واقعی خود در توسعه همه جانبه دست یابد.

کد خبر 6568267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها