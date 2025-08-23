افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی به ارزش ۱۸۴۸ میلیارد تومان در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح شنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این هفته، اظهار داشت: این عزیزان با ایثار خود، راه خدمتگزاری صادقانه را به ما آموختند.

وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای رفع محرومیت و ارتقای زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار، افزود: پروژه‌های یادشده که حاصل تلاشی شبانه‌روزی با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه است، در حوزه‌های حیاتی و زیربنایی شهرستان به اجرا درآمده‌اند.

در آستانه هفته دولت، ۱۲۷ پروژه عمرانی با اعتباری معادل یک هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان در شهرستان میناب به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

فرماندار ویژه میناب این طرح‌ها را در بخش‌های توسعه و خدمات روستایی و عشایری، توسعه و خدمات شهری، کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، انرژی، صنعت و معدن، ورزش، بنیاد مسکن و بهزیستی برشمرد و تأکید کرد: تنوع این طرح‌ها نشان‌دهنده نگاه همه‌جانبه دولت به توسعه و آبادانی تمامی ابعاد شهرستان میناب است.

نماینده عالی دولت در شهرستان میناب خاطرنشان کرد: این حجم از پروژه‌ها، نه تنها نشان از عزم جدی دولت در خدمت به مردم دارد، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر و توسعه‌ای پایدار برای شهرستان میناب در شرق استان هرمزگان خواهد بود.

وی در پایان گفت: ما با قدرت و جدیت، پیگیر مطالبات مردمی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهیم بود تا شهرستان میناب به جایگاه واقعی خود در توسعه همه جانبه دست یابد.