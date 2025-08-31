به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده بنیاد سعدی و معاون فرهنگی دانشگاه بین‌المللی گرینویچ پاکستان برای آغاز به کار گروه زبان فارسی در این دانشگاه توافق کردند. این توافق در جریان دیدار سعید طالبی‌نیا، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در کراچی با عشاءعلی، معاون فرهنگی دانشگاه گرینویچ، حاصل شد.

طالبی‌نیا در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری فرهنگی میان دو کشور اظهار داشت: در سه سال اخیر ارتباطات خوبی میان خانه فرهنگ ایران و دانشگاه گرینویچ برقرار شده و این نمایندگی فرهنگی آمادگی اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه‌های علمی و فرهنگی را دارد.

عشاءعلی نیز با قدردانی از همکاری‌های خانه فرهنگ ایران، راه‌اندازی گروه زبان فارسی را ضروری دانست و گفت: زبان فارسی پلی به سوی فرهنگی غنی، ادبیات ارزشمند و تاریخ کهن است و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای دانشجویان فراهم آورد.

در این نشست همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی از جمله افتتاح «گوشه ایران» در کتابخانه مرکزی دانشگاه گرینویچ و نمایش متناوب فیلم‌های ایرانی در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه بررسی شد.