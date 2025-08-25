مهدی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت تیم های پایه کاراته ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری مسابقات انتخابی و مشخص شدن ترکیب تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تاکنون سه مرحله اردوی آماده سازی برگزار شده است. البته که معتقدم زمان زیادی در اختیار نداشتیم ولی حداکثر توان خود را گذاشتیم تا با کمک همکارانم در کادر فنی شرایط را تغییر دهیم.

وی افزود: مرحله چهارم و پایانی اردوی آماده سازی این تیم که متصل به اعزام هم هست از دوشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و به امید خدا پس از یک هفته تمرین، ملی پوشان راهی مسابقات قهرمانی آسیا در چین خواهند شد. در این مدت تمرینات بدنسازی را زیر نظر حسینی پیگیری کردیم و در بخش فنی هم که برنامه‌های طراحی شده به خوبی اجرا شد.

دارنده نخستین مدال طلای جهان با اشاره به دیدارهای تدارکاتی گفت: به دلیل آنکه امکان اعزام تیم به میدان تدارکاتی برون مرزی فراهم نشد سعی کردیم از موجودی داخل کشور بهترین بهره را ببریم. در هر شهری که اردوی آماده سازی داشتیم از همان شهر یک تیم دعوت کردیم و کاراته کاهای ملی پوش به خوبی محک خوردند. در رشت، قم و تهران از تیم‌هایی که بتوانند اعضای تیم را تحت فشار فنی و بدنی قرار دهند دعوت کردیم. یک تیم هم از کرج آمد.

عموزاده در مورد ارزیابی خود از شرایط ملی پوشان گفت: در آستانه آغاز مرحله پایانی اردوی آماده سازی می‌توان گفت نفرات تیم در شرایط خوبی هستند. در چند وزن مشکل داریم و باید بیشتر کار کنیم. البته که حریفان ما هم دست و پا بسته نیستند و رنکینگ دار و تجربه بیشتری دارند. در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان شرایط بهتر است و در رده زیر ۲۱ سال هم کاراته کاهای خوبی در اختیار داریم.

وی در مورد آنالیز رقبا هم گفت: فیلم مسابقات رقبای خود را تهیه کرده و آنالیز آن را دستور کار قرار دادیم. در رده نوجوانان و جوانان ترکیب اغلب تیم‌ها تغییر کرده و نفرات جدیدی به مسابقات اعزام می‌شوند ولی در رده زیر ۲۱ سال تیم‌های قدرتمند آسیا همانند چین که میزبان است، ژاپن، ازبکستان، قزاقستان و عربستان نفرات شاخصی در ترکیب دارند.

سرمربی تیم ملی کاراته در خصوص حضور رئیس فدراسیون در اردوی تیم ملی گفت: هفته گذشته با مسعود رهنما دیداری در محل فدراسیون داشتیم و صحبت‌هایی انجام شد و قرار است در اردوی پایانی ایشان حضور پیدا کرده و با اعضای تیم و نحوه آماده سازی بیشتر آشنا شوند.

عموزاده در مورد پیش بینی خود از نتایج این رقابت‌ها گفت: مسابقات ورزشی به خصوص در این سطح و این رده سنی قابل پیش بینی نیست، در کنار شرایط سنی و احساسی بودن، بحث فنی، آشنایی محیطی، تجربه مبارزه در یک میدان بین المللی و خیلی از عوامل دیگر نقش دارند، با وجود آنکه هیچ قولی نمی‌دهم، اما تلاش می‌کنیم برای کسب موفقیت هر آنچه در توان داریم گذاشته و افتخاری دیگر برای کاراته ایران اسلامی به دست آوریم.