به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان ضمن تبریک ایام ربیع و آرزوی قبولی عزاداریها، حضور اعضای مجمع و مسئولان کشوری و استانی را خیرمقدم گفت.
وی با تبریک انتخاب قدرتالله باقری به عنوان رئیس هیئت فوتبال، وی را شخصیتی شریف، ورزشکار و اهل دانش معرفی کرد و افزود: امیدواریم در دوره مسئولیت جدید شاهد موفقیتها و درخشش بیشتر هیأت باشیم. هر یک از اعضای مجمع در عملکرد هیأت سهم دارند و لازم است فعالیتها را رصد و پشتیبانی کنند. حمایت شما از رئیس هیأت و تیم هیأت نقش حیاتی در پیشبرد اهداف فوتبال قم دارد.
سلطانی با تأکید بر نقش اساسی باشگاهها و مربیان در فوتبال بیان کرد: اگر باشگاهها و مربیان فعالیت نکنند، ورزش عملاً تعطیل خواهد شد. بنابراین حمایت اداری، مالی و معنوی از باشگاهها و مربیان باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه رشد ورزشکاران و افتخارآفرینی آنان فراهم شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اعتراضها و دغدغههای باشگاهها، داوران و ورزشکاران باید ابتدا در کمیتههای مربوطه بررسی شود و در صورت نیاز، شخص رئیس هیئت ورود کند تا تصمیمات سریع و کارشناسی اتخاذ شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در پایان با ابراز امیدواری از همراهی و همکاری اعضای مجمع، باشگاهها و مربیان گفت: با همدلی و حمایت مستمر، فوتبال قم میتواند در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد و دستاوردهای قابل توجهی کسب کند.
نظر شما